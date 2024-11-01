El activista Rafa Borrego, tras la interceptación de su barco: "Nos están rociando de agua"  

El activista español Rafa Borrego, ha sido abordado durante una entrevista en directo con RTVE, "probablemente la última" antes de su detención por las fuerzas israelíes. "Nos están bañando, nos están rociando de agua", ha señalado durante la conexión. Borrego ha indicado que Israel también ha emitido sonidos para aturdir a los tripulantes. Relacionada: www.reddit.com/r/TrueAnon/comments/1nvm0jf/iof_terrorists_are_using_wa
