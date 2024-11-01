edición general
5 meneos
20 clics
El activista Rafa Borrego, tras la interceptación de su barco: "Nos están rociando de agua"

El activista Rafa Borrego, tras la interceptación de su barco: "Nos están rociando de agua"  

El activista español Rafa Borrego, ha sido abordado durante una entrevista en directo con RTVE, "probablemente la última" antes de su detención por las fuerzas israelíes. "Nos están bañando, nos están rociando de agua", ha señalado durante la conexión. Borrego ha indicado que Israel también ha emitido sonidos para aturdir a los tripulantes. Relacionada: www.reddit.com/r/TrueAnon/comments/1nvm0jf/iof_terrorists_are_using_wa

| etiquetas: flotilla , estado genocida de israel , pirateria , secuestro , sionismo
4 1 0 K 53 politica
6 comentarios
4 1 0 K 53 politica
#1 soberao
En reddit publican un vídeo donde denuncian que las fuerzas armadas del estado genocida de Israel están usando cañones de agua para hundir los barcos con la ayuda humanitaria dentro: www.reddit.com/r/TrueAnon/comments/1nvm0jf/iof_terrorists_are_using_wa
2 K 38
#4 mcfgdbbn3 *
No son fachas, que tienen #hidrofobia, así que esto por si solo no constituye una tortura.
0 K 13
#5 chocoleches
Me ha puesto muy nervioso, joder que estás en directo en teléfvisión, aprovecha y explica lo que pasa con claridad, no es tan difícil.
Como activista será muy bueno, pero dotes de comunicación justitas.
0 K 12
#6 soberao
#5 Y no se habrá puesto ni corbata, luego al mamahostias de Vox, José María Figaredo Álvarez-Sala, no le dan el turno de palabra con lo bien que habla ese niño.
0 K 16
#3 Jatetu
Dios mío tres o cuatro kilos de arroz echados a perder!
4 K -26
#2 Jatetu *
"Nos están bañando, nos están rociando de agua"

Pero qué hijos de puta, sabiendo que les produce alergia...

Aunque también hay que pensar en los pobres israelíes y gazatíes, igual el olor era insoportable por mucho que lo intenten tapar con incienso y porro.
5 K -33

menéame