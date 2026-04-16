ACS entra en el plan nuclear británico con tres reactores

El Gobierno británico firma con Rolls-Royce los primeros tres reactores modulares con un presupuesto ya comprometido de 3.500 millones de euros. ACS, a través de Hochtief, ha arrancado su presencia en el programa nuclear británico con la construcción de los tres primeros reactores modulares que el Gobierno, a través de Great British Energy-Nuclear (GBE-N), ha encargado al gigante Rolls-Royce SMR. La multinacional española figura como uno de los principales proveedores del proyecto de la mano de la ingeniería Amentum