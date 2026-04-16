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ACS entra en el plan nuclear británico con tres reactores

ACS entra en el plan nuclear británico con tres reactores

El Gobierno británico firma con Rolls-Royce los primeros tres reactores modulares con un presupuesto ya comprometido de 3.500 millones de euros. ACS, a través de Hochtief, ha arrancado su presencia en el programa nuclear británico con la construcción de los tres primeros reactores modulares que el Gobierno, a través de Great British Energy-Nuclear (GBE-N), ha encargado al gigante Rolls-Royce SMR. La multinacional española figura como uno de los principales proveedores del proyecto de la mano de la ingeniería Amentum

| etiquetas: acs , hochtief , amentum , ingeniería , turbinas
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6 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
tul #1 tul
Acs con 3500 millones no tiene ni para empezar, mas les vale comenzar desde ya el aprovisionamiento para los sobrecostes
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#4 encurtido
#1 Aquí es cuando un usuario random de una red social le explica al gobierno británico, los CEOs de Hochtief, los funcionarios de los ministerios correspondientes, etc. que existe una cosa llamada pliego de contratación. Menos mal que hemos llegado a tiempo.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Esa es relacionada, esta va de las empresas españolas que se benefician de la construcción de esos reactores
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#5 To_lo_loco
Florentino en lo nuclear…
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Format_C #6 Format_C
Antes la nuclear era el mal, ahora resulta que genera mucha energía, pero vamos que el mayor exportador de uranio sigue siendo kazajstan. Que está en la esfera de influencia de Rusia
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menéame