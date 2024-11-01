ACS aclara su desvinculación con actividades en asentamientos israelíes

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes. En ella figuran la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) - antes de ACS y ahora del grupo francés Vinci- .En este sentido, la compañía ha emitido un comunicado en el que explica "la empresa SEMI, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes".