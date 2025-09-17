edición general
El ácido monólogo de Marc Giró: “Después de la turra que dieron con que los catalanes y las feministas acabarían con España, ahora resulta que son los migrantes”

No sé si habréis notado que hay mucha gente preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Algunos de nuestros congéneres, en un ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro (pese a que se está retransmitiendo en directo) que el Estado de Israel, vía genocidio, está arrasando Palestina y a todo su pueblo. Pero, sin embargo, están muy preocupados y convencidos de que España se convierta en cenizas”, comienza diciendo Giró.

fareway #1 fareway
Por esto y por algo más es por lo que el facherío siente escozor en sus partes cuando ponen la RTVE. El que se pica... :hug: :hug: :hug:
#2 Katos
#1 es que ni con la falacia delante de las narices de comparar la situación de España con el genocidio palestino.

La televisión de hoy es igual de repulsiva y vomitiva qué la de la época de urdaci.

Lo peor es sentirse orgullo de no ser público, objetivo, ni plural en un medio que debería serlo por definición.

Me da igual que sea medios de derechas y o izquierdas siguen siendo radicales cargados de odio y que se vanaglorian de ello. En definitiva extremistas sesgados políticamente generadores se odio.
fareway #3 fareway
#2 En definitiva extremistas sesgados políticamente generadores se odio.

Te entiendo. Acabas de definir a la perfección el sendero que han tomado PP & VOX con su centrifugadora de bilis.
