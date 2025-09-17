El ácido monólogo de Marc Giró: “Después de la turra que dieron con que los catalanes y las feministas acabarían con España, ahora resulta que son los migrantes”

No sé si habréis notado que hay mucha gente preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Algunos de nuestros congéneres, en un ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro (pese a que se está retransmitiendo en directo) que el Estado de Israel, vía genocidio, está arrasando Palestina y a todo su pueblo. Pero, sin embargo, están muy preocupados y convencidos de que España se convierta en cenizas”, comienza diciendo Giró.