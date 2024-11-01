Se acerca el fin del viajero de clase media en Hawái [EN]

Las tarifas de los complejos turísticos están subiendo, al igual que las tarifas hoteleras, y los precios del alojamiento se han duplicado en algunas zonas desde 2019, lo que margina a las personas con ingresos más bajos. Al mismo tiempo, la agencia de turismo de Hawái centra sus esfuerzos en atraer a menos visitantes con mayor gasto, lo que agrava la brecha. En agosto de 2025, la tarifa hotelera diaria promedio subió a $361, frente a los $290 de 2019, una diferencia del 25%. La isla de Hawái experimentó el mayor aumento, con un 59%.