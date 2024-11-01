edición general
Se acerca el fin del viajero de clase media en Hawái [EN]

Las tarifas de los complejos turísticos están subiendo, al igual que las tarifas hoteleras, y los precios del alojamiento se han duplicado en algunas zonas desde 2019, lo que margina a las personas con ingresos más bajos. Al mismo tiempo, la agencia de turismo de Hawái centra sus esfuerzos en atraer a menos visitantes con mayor gasto, lo que agrava la brecha. En agosto de 2025, la tarifa hotelera diaria promedio subió a $361, frente a los $290 de 2019, una diferencia del 25%. La isla de Hawái experimentó el mayor aumento, con un 59%.

El turismo de masas ha traido destrucción de parajes, empobrecimiento de la población y dinero para unos pocos.
Es hora de replantear hacia un turismo sin tanta gente, que generen la misma facturación y que requieran de menos negocios baratos que no aportan nada. Demasiadas tiendas de souvernirs o imanes. Demasiados vendedores callejeros y busca-vidas entre los viajeros baratos.

Es lo que hay. Menos turistas, menos presión sobre el patrimonio, Deberán ser lo que puedan gastar más.
#1 Es solo que en el Tercer Mundo los que venden imanes y comida callejera suelen ser los habitantes del lugar y los que tienen hoteles caros, empresas gringas o francesas creadas en las Islas Caimán.
Aún menos dinero que se gastará en el resto de la economía de la isla...
El turismo es equivalente a pobreza.
