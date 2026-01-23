edición general
Acepta seis meses de prisión por emplear a 15 trabajadores ilegales en la feria Conxemar, en Vigo

La dueña de una empresa de carpintería de Madrid ha aceptado este martes una pena de seis meses de prisión, multa de 1.080 euros y el pago a la Seguridad Social de casi 1.400 euros. Los hechos ocurrieron en 2023, cuando la empresa recibió el encargo de otra firma para el montaje y desmontaje de stands en la feria Conxemar. Cuando ya estaba en marcha el montaje, una inspección por parte de la Inspección de Trabajo en el recinto del Ifevi localizó a 15 trabajadores, todos extranjeros. Ninguno de ellos tenía autorización de trabajo ni estaba da...

#1 Pixmac
En la noticia no lo pone pero en otras fuentes www.farodevigo.es/gran-vigo/2026/01/23/piden-prision-duena-empresa-uti indican que la empresa es Carpintería Cartabón Decoración de Madera SL. Si alguien quiere un trabajo barato puede que ahí le hagan buen precio pero mejor asegurarse antes de que todo está en regla y los materiales son buenos, que a saber si ahorran más allá de salarios y cotizaciones sociales.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
1400€... por 15 ilegales... ni a 100€... wow. Seguro que no lo vuelve a hacer...
