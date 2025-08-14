edición general
Las acciones de Intel suben un 7 % tras conocerse que la administración Trump está considerando adquirir una participación en el fabricante de chips. [Ing]

Las acciones de Intel subieron un 7 % el jueves después de que Bloomberg informara de que la administración Trump está en conversaciones con el fabricante de chips para que el Gobierno de EE. UU. adquiera una participación en la empresa, que atraviesa dificultades. A principios de esta semana, el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, visitó a Trump en la Casa Blanca, una reunión que tuvo lugar después de que el presidente pidiera la dimisión de Tan basándose en acusaciones de que tiene vínculos con China.

trump , gasto público , déficit , rescate , estatal
JanSmite #1
Es decir, DOGE no aplica a Intel, or too big to fail, el déficit tampoco importa, ahora son socialistas, por lo que parece.

Herumel #6
#1 ¿Y Milei que opina de esto?

#7
#1 Bueno, lo mismo es que le piensan a aplicar DOGE a Intel para disparar sus beneficios.

Con lo que Intel acabará como Boeing: con fallos por todos lados (todavía más) por culpa de los recortes y los beneficios por los suelos (todavía más)

Atusateelpelo #2
¿Lo del Estado comprando empresas no es como de muy comunistas? :troll:

johel #3
libre mercado, el que tengo aqui colgado.
El capitalismo liberal es como un unicornio corriendo por la pradera; cuando te pones las gafas de miope resulta ser un puto rinoceronte blanco que te esta atacando.

alpoza #4
yo creo que alguien se esta forrando en bolsa, compro, anuncio y vendo.

frg #8
Sí, la SEPI es totalmente comunista.

Sergio_ftv #5
A los liberales económicos (el liberalismo actual se traduce en desregular lo económico beneficiaando a unos pocos para crear esclavitud social al resto de la sociedad) se les va la fuerza por la boca porque cuando tienen que actuar y gestionar se dan cuenta que la mejor vía es la doctrina socialista. :troll:


