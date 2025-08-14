Las acciones de Intel suben un 7 % tras conocerse que la administración Trump está considerando adquirir una participación en el fabricante de chips. [Ing]

Las acciones de Intel subieron un 7 % el jueves después de que Bloomberg informara de que la administración Trump está en conversaciones con el fabricante de chips para que el Gobierno de EE. UU. adquiera una participación en la empresa, que atraviesa dificultades. A principios de esta semana, el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, visitó a Trump en la Casa Blanca, una reunión que tuvo lugar después de que el presidente pidiera la dimisión de Tan basándose en acusaciones de que tiene vínculos con China.