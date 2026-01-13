Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

Francisco Javier López Buciega dejará de ser director de Acciona Servicios Urbanos, una de las divisiones de la empresa que cotiza en el Ibex 35. El directivo ha comunicado a sus subordinados en un correo interno que dejará la compañía a finales de enero. López Buciega había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas corruptas. El denunciante fue finalmente despedido y tuvo que recurrir a los tribunales para conseguir ser readmitido.