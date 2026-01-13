edición general
Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

Francisco Javier López Buciega dejará de ser director de Acciona Servicios Urbanos, una de las divisiones de la empresa que cotiza en el Ibex 35. El directivo ha comunicado a sus subordinados en un correo interno que dejará la compañía a finales de enero. López Buciega había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas corruptas. El denunciante fue finalmente despedido y tuvo que recurrir a los tribunales para conseguir ser readmitido.

3 comentarios
#2 Horkid *
A este le quitan para acotar los daños, pero otro de la compañia se ocupara de los "tratos" con partidos politicos
kastanedowski #1 kastanedowski
La readmicion me parece siempre una pasada... volver a ese hoyo?
una buena indemizacion y pa' delante
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Cometió un error imperdonable...no evitar que trascendiesen los chanchullos.
