Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000€ a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar

La empresa reconoce hasta 48 facturas con Servinabar de "servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental (contratos)". De las facturas, 7 corresponden a 2021; 11 a 2022; 14 a 2023 y 16 a 2024.
| etiquetas: cerdán , acciona , mordidas , corrupción , servinabar
... y si hay 677.000 para Cerdan, a saber cuanto dinero mas habra para otros "cerdanes" en otras obras y otros paises.
(*) Sin justificar: alguien ha firmado la aceptación de esas facturas y ahí enlazamos con los que apunta #3.
Queridos votantes de izquierdas. A ver si es que no va a ser que la extrema derecha suba, si no que ante la corrupción nauseabunda del gobierno y cia actual solo cabe votar lo opuesto.
El presidente de Acciona, como suele cobrar un bonus sobre beneficio, presiona a los departamentos para que acaparen contratos y beneficio, les da igual como se haga (y no quieren saber nada mas)
Los responsables de departamento, como cobran productividad, presionan para lo mismo ... no preguntan si metiendo a un proyecto unas… » ver todo el comentario