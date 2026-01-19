edición general
11 meneos
14 clics
Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000€ a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar

Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000€ a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar

La empresa reconoce hasta 48 facturas con Servinabar de "servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental (contratos)". De las facturas, 7 corresponden a 2021; 11 a 2022; 14 a 2023 y 16 a 2024.

| etiquetas: cerdán , acciona , mordidas , corrupción , servinabar
9 2 3 K 84 actualidad
12 comentarios
9 2 3 K 84 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #3 Veelicus
"Acciona" como si fuera una persona... no, alguien de acciona pago y ese alguien deberia ir a la carcel... y tampoco me creo que el presidente de acciona no sepa a donde van 677.000...
... y si hay 677.000 para Cerdan, a saber cuanto dinero mas habra para otros "cerdanes" en otras obras y otros paises.
7 K 99
HeilHynkel #5 HeilHynkel
A ver, los trabajos serán una mierda, no valdrán ese dinero porque son un soborno o lo que sea ... pero dudo mucho que Acciona mueva pasta en su contabilidad oficial sin justificar(*) aunque sea muy precario.

(*) Sin justificar: alguien ha firmado la aceptación de esas facturas y ahí enlazamos con los que apunta #3.
2 K 39
#9 PerritaPiloto
#3 Tienen que ir a la cárcel la apersonas que lonhan hecho, las que debían hacerlo y además la empresa tienen que pagar también.
0 K 8
Battlestar #10 Battlestar
#3 Los típicos contratos por "asesoramiento" xD
0 K 10
makinavaja #12 makinavaja
#3 Seamos serios, todas las empresas de construcción y obras civiles, entre ellas Acciona, pagan sobornos, comisiones y lo que haga falta... no nos hagamos ahora los tontos, señores políticos... Es una política de empresa que viene desde los arcaicos tiempos del franquismo....
0 K 12
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Hombre, una reedición del clásico: trabajitos inexistentes, facturitas infladas y todo queda entre amigos.
2 K 40
#1 Katos *
Jijiji.. Pero cuidado que subea extrema derecha.

Queridos votantes de izquierdas. A ver si es que no va a ser que la extrema derecha suba, si no que ante la corrupción nauseabunda del gobierno y cia actual solo cabe votar lo opuesto.
6 K 30
#4 Poligrafo
#1 Vota Trump.
0 K 8
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#1 Es decir, que según este silogismo simplón, como hay corrupción la solución está en votar a la extrema derecha ¿Me puedes decir un solo sitio en el mundo donde la extrema derecha haya solucionado algún problema y no haya hecho sino crear más tensiones y conflictos, por no hablar de guerras?
2 K 36
#7 Daniel2000
Acciona tiene unos dueños, que son los accionistas, y lo que quieren es que la empresa de resultados y tenga proyección de negocio (y no quieren saber nada mas)

El presidente de Acciona, como suele cobrar un bonus sobre beneficio, presiona a los departamentos para que acaparen contratos y beneficio, les da igual como se haga (y no quieren saber nada mas)

Los responsables de departamento, como cobran productividad, presionan para lo mismo ... no preguntan si metiendo a un proyecto unas…   » ver todo el comentario
1 K 25
makinavaja #11 makinavaja
España, este bonito país donde sobornar funcionarios y gobernantes no es delito ni está penado... :-D :-D :-D
0 K 12

menéame