Acción, fantasía y orcos: así es ‘Skinbreaker’, el próximo éxito del creador de ‘The Walking Dead’ e ‘Invencible’

Puede que hablar de éxito cuando nos referimos a algo que aún no ha salido al mercado sea excesivo, pero hablamos de Robert Kirkman. La próxima obra del autor norteamericano es ‘Skinbreaker’, una historia de acción y aventura protagonizada por una tribu de orcos y para la que se ha rodeado por un equipo creativo de auténtico lujo. Skybound, la compañía del propio Kirkman, e Image Comics han lanzado el tráiler oficial de esta serie que arranca con su primer número el próximo día 24 de septiembre en USA. Evidentemente, ya estamos esperando que a
