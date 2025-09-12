Los accidentes laborales causaron 431 muertes entre enero y julio: dos personas de media al día

En la mayoría de los casos ocurre durante la jornada laboral y son hombres, asalariados y del sector servicios. Un total de 431 personas murieron en accidentes laborales entre enero y julio, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone cuatro personas menos que en el mismo periodo del año pasado y arroja un promedio de dos personas muertas en accidente laboral al día.