Los accidentes laborales causaron 431 muertes entre enero y julio: dos personas de media al día

En la mayoría de los casos ocurre durante la jornada laboral y son hombres, asalariados y del sector servicios. Un total de 431 personas murieron en accidentes laborales entre enero y julio, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone cuatro personas menos que en el mismo periodo del año pasado y arroja un promedio de dos personas muertas en accidente laboral al día.

g3_g3 #2 g3_g3
"la mayoría de los fallecidos eran hombres (333 frente a 18 mujeres), asalariados (399, frente a 32 autónomos) y se produjeron en el sector servicios (160)"

Una vez más la mujer sigue siendo discriminada en esta falocracia :ffu:
Basta yaaa!!!!
Gadfly #7 Gadfly
#2 brecha de genero
#6 Pitchford
#4 Puede que sea por éso o que empleos con mucho estrés y/o esfuerzo físico, también masculinizados, conduzcan a más infartos e ictus..
#3 Pitchford
Es curioso que, a pesar de que la mayoría de las muertes durante la jornada laboral hayan sido por infartos e ictus, apenas hayan afectado a mujeres. No creo que ello se corresponda con las estadísticas no laborales.


Entre los que ocurrieron durante la jornada laboral, la mayoría de los fallecidos eran hombres (333 frente a 18 mujeres), asalariados (399, frente a 32 autónomos) y se produjeron en el sector servicios (160).
Entre los accidentes durante la jornada laboral, la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (153), seguido de golpes resultado de una caída (60), los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (46) y los accidentes de tráfico (43).
#4 EISev
#3 porque agrupa otras causas naturales, no solo infartos. Sospecho que allí meten a los golpes de calor, por ejemplo en empresas de construcción, asfaltado, agrícola, u otros empleos "masculinizados"
#5 fastbrian *
Y para evitar esto, qué presupuesto se destina?
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
El patriarcado
