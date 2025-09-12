Los accidentes laborales causaron 431 muertes entre enero y julio: dos personas de media al día

En la mayoría de los casos ocurre durante la jornada laboral y son hombres, asalariados y del sector servicios. Un total de 431 personas murieron en accidentes laborales entre enero y julio, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone cuatro personas menos que en el mismo periodo del año pasado y arroja un promedio de dos personas muertas en accidente laboral al día.
Entre los que ocurrieron durante la jornada laboral, la mayoría de los fallecidos eran hombres (333 frente a 18 mujeres), asalariados (399, frente a 32 autónomos) y se produjeron en el sector servicios (160).
Entre los accidentes durante la jornada laboral, la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (153), seguido de golpes resultado de una caída (60), los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (46) y los accidentes de tráfico (43).