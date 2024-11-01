Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza

La mujer, de 29 años, cayó 50 metros por una canal y fue rescatada en una compleja operación aérea por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias Una senderista de nacionalidad alemana, de 29 años, resultó gravemente herida este martes mientras recorría la Ruta del Cares, en Cabrales, al recibir el impacto de una piedra en la cabeza. El golpe la hizo precipitarse unos 50 metros por una canal que desemboca en el río Cares, cuando descendía de la zona de Las Colladinas.