La academia naval de Civitavecchia: origen de la marina israelí

En 1934, Weizmann fue recibido por Mussolini en el Palazzo Venezia de Roma. En una parte del amabilísimo diálogo, Il Duce se dirigió al líder del Sionismo Mundial y futuro presidente de Israel con estas palabras: “¿Debo entender, Dottore Weizmann, que su empresa sionista en Palestina está creciendo gracias al flujo de judíos desde Alemania?”. Mussolini se refería al acuerdo nazi-sionista de Ha’avara que en ese momento había alcanzado su máximo apogeo.