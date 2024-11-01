La Academia de Arte de Nueva York regalará el dinero donado por Jeffrey Epstein [Eng]

La Academia de Arte de Nueva York anunció el viernes que donará el dinero entregado por el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, después de que la publicación de nuevos documentos del Departamento de Justicia arrojara luz sobre sus vínculos con la institución. Según el New York Times , la escuela anunció que planea donar 65.900 dólares vinculados a Epstein a una organización sin fines de lucro que apoya a las víctimas de la trata de personas. Anteriormente, ya había redirigido otros 30.000 dólares que él había donado a la academia.