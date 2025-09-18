edición general
Se acabó el olvidarse de cargar tu coche PHEV, esta app te avisa en el momento justo

Toyota ha diseñado un prototipo de aplicación para smartphones que avisa a los conductores de coches híbridos enchufables cuándo deben cargar las baterías de estos. El objetivo: implicarlos en la tarea de aprovechar las ventajas de la conducción en eléctrico.

cenutrios_unidos
Es verdad, lo de mirar el nivel de batería es muy dificil.

A ver yo tengo un PHEV (y otro eléctrico) y el enchufable lo cargo no por tener la etiqueta Cero (que también) es por ahorrar. Es la diferencia entre gastarme 160 pavos en combustible o 30 en electricidad...

El PHEV me ofrece la flexibilidad de poder hacer un viaje largo sin preocuparme por cargadores o vainas, puesto que el 90% de mis desplazamientos diarios es de unos 65-70 Km.
skaworld
#2 home 65km diarios para desplazarte es una salvajada, igual deberias plantearte que si tu trabajo dista tanto de tu casa la cosa está jodida ¿No hay ningun otro descampado en el que puedas vender heroina mas cerca de tu hogar?
#4 EISev
#2 a ti no te hace falta la app entonces porque ya lo aplicas.

Y a alguno que conozco que se pilló un Phev de empresa solo por ir en el carril bus vao de Torrelodones a la oficina, no creo ni que se la instale

#3 si es ida y vuelta... No es un desplazamiento fuera de lo común. Alguien que vive en Alcorcón y trabaja en la sede de Telefónica es lo que tiene. O de Torrejón a Airbus en Getafe
cenutrios_unidos
#4 Bueno, conozco a un compañero de mi mujer que se compro un etiqueta cero enchufable por tener etiqueta cero y creo que no lo ha cargado en su vida.

El problema es que la gente con pasta le importa una mierda.
cenutrios_unidos
#3 A ver, la cosa en Madrid con esto de las construcción está jodida. Es complicado enterrar restos a menos de 65Km del centro. Llega una promoción y PAM te pillan el fiambre.
#7 MetalAgm
#3 No parece excesivo... simplemente ir de Fuenlabrada a Ronda de la Comunicación (las oficinas de telefonica en el norte de Madrid) son 45km... 90km ida y vuelta al dia... algo que hacen muchisimos trabajadores diarios... lo que se deberia de replantear antes que los PHEV o los EV, es si hay que fomentar el teletrabajo... si hay que descentralizar para que no se tengan que hacer 90km diarios y luego ya vemos lo otro...
#8 EISev
#7 a ver, yo tengo teletrabajo la mitad de los días y es verdad que ayuda mucho.

Precisamente lo que veo es que anima a la gente a vivir más lejos de la oficina.

Antes de la pandemia hacía 60 km al día 5 por semana. Ahora igual podría trabajar en algo a 90 km ida/vuelta yendo a la oficina solo 2 días por semana y ahorraría tiempo frente a presencial 100%
skaworld
#7 Fiuuuu meu si tienes que aventurarte a intentar meter un coche por las mañanas en el infierno que va desde San Chinarro hasta Sanse tienes mi compasion y cariño.....

Amos yo ya hace q no me veo en esas tesituras pero recuerdo que solo una vez intente ir en coche hasta las oficinas de un cliente en el diversia y a partir de ahi me uni a la legion de usuarios de metronorte
#12 EISev
#10 echa un vistazo a Metronorte en hora punta... Si vas a ver a un cliente y puedes llegar a la 10 ni tan mal. Pero a las 8-9 hay una mezcla curiosa
skaworld
#12 #14 #15 Locuron, yo la verdad es q admito q soy casta y voy a contratasco de sanse a madrid y a mayores tengo plaza de garaje en la ofi, soy un puto vago.

De todas maneras me estoy planteando volver a tirar de metro por el engendro que hay montado con lo del parque este que estan haciendo en el nudo norte, que las 2 veces q he ido a la ofi me he comido un atascazo que ha hecho pasar mi desplazamiento habitual 15-30 min a 1 puta horaca y pico atascado

Pero luego lees lo del metro colapsado tb y pfffff
cenutrios_unidos
#10 Yo era pro-metro hasta la pandemia. Luego el desastroso mantenimiento de el tren ligero me ha obligado a cambiar de idea. Es cierto que estoy "lejos" y en metro me como 50 -60 minutos, pero iba tranquilamente leyendo, escuchando música, revisando documentación o masturbándome mientras miraba fijamente a los pasajeros de los asientos de enfrente.

Luego vino las putas zonas y me vi obligado a comprar un coche, puesto que el mío dijo adiós. Aprovechando la coyuntura pille el PHVE. Que efectivamente es un ahorro mensual. Me ahorro plaza de garaje y precio combustible. Si bien, hasta que recupere la inversión...3-5 años.
#15 MetalAgm
#10 Afortunadamente yo tengo teletrabajo 100% y no me muevo de casa y no sufro esas cosas de atascos y saturaciones de metros y tampoco contamino a diario con tubos de escape o uso de transporte publico...

Pero creo que deberias de darle el cariño y compasion a quien vive en el sur de Madrid y le toca ir al norte a trabajar... porque lo va a necesitar... si va en coche, atascazo monumental (desde Fuenlabrada hasta Ronda de la Comunicación google dice que se tarda entre 45minutos y 1h y 15min…   » ver todo el comentario
Narmer
#3 Se nota que no tienes ni idea del tema. Te crees que cambiar de descampado es tan fácil como montar un colegio u hospital privado. Unos sobres y a funcionar. No, querido, hay mucha maleza que limpiar para poder vender el jaco en exclusiva en tu zona y vivir para contarlo. Déjale con sus 65 km y que viva tranquilo.
skaworld
#9 lo que hay es muy poco emprendimiento en este pais, si hubiese realmente ganas de abrir mercado y trabajar que algunos nisiquiera sabeis lo que es ese verbo no habria en este pais ni un solo crio enchufado a las pantallas perdiendo el tiempo entre reels de tik tok y mierdas que pudren nuestra juventud, todos disfrutarian de una vida mas sencilla pernoctando en los parques y disfrutando de la libertad que la politoxicomania ofrece
#11 kreator
#3 80km hace mi phev al día, 2 cargas. Llevar niños al cole, ir a trabajar, supermercado (y otras mierdas), volver a casa, recoger niños...
#1 EISev
Debe ser tan frecuente comprarse un híbrido enchufable por la pegatina, o por la subvención, y luego no enchufarlo, que tienen que hacer una app para recordar a la gente lo que están desperdiciando...
