Se acabó el olvidarse de cargar tu coche PHEV, esta app te avisa en el momento justo

Toyota ha diseñado un prototipo de aplicación para smartphones que avisa a los conductores de coches híbridos enchufables cuándo deben cargar las baterías de estos. El objetivo: implicarlos en la tarea de aprovechar las ventajas de la conducción en eléctrico.
A ver yo tengo un PHEV (y otro eléctrico) y el enchufable lo cargo no por tener la etiqueta Cero (que también) es por ahorrar. Es la diferencia entre gastarme 160 pavos en combustible o 30 en electricidad...
El PHEV me ofrece la flexibilidad de poder hacer un viaje largo sin preocuparme por cargadores o vainas, puesto que el 90% de mis desplazamientos diarios es de unos 65-70 Km.
Y a alguno que conozco que se pilló un Phev de empresa solo por ir en el carril bus vao de Torrelodones a la oficina, no creo ni que se la instale
#3 si es ida y vuelta... No es un desplazamiento fuera de lo común. Alguien que vive en Alcorcón y trabaja en la sede de Telefónica es lo que tiene. O de Torrejón a Airbus en Getafe
El problema es que la gente con pasta le importa una mierda.
Precisamente lo que veo es que anima a la gente a vivir más lejos de la oficina.
Antes de la pandemia hacía 60 km al día 5 por semana. Ahora igual podría trabajar en algo a 90 km ida/vuelta yendo a la oficina solo 2 días por semana y ahorraría tiempo frente a presencial 100%
Amos yo ya hace q no me veo en esas tesituras pero recuerdo que solo una vez intente ir en coche hasta las oficinas de un cliente en el diversia y a partir de ahi me uni a la legion de usuarios de metronorte
De todas maneras me estoy planteando volver a tirar de metro por el engendro que hay montado con lo del parque este que estan haciendo en el nudo norte, que las 2 veces q he ido a la ofi me he comido un atascazo que ha hecho pasar mi desplazamiento habitual 15-30 min a 1 puta horaca y pico atascado
Pero luego lees lo del metro colapsado tb y pfffff
Luego vino las putas zonas y me vi obligado a comprar un coche, puesto que el mío dijo adiós. Aprovechando la coyuntura pille el PHVE. Que efectivamente es un ahorro mensual. Me ahorro plaza de garaje y precio combustible. Si bien, hasta que recupere la inversión...3-5 años.
Pero creo que deberias de darle el cariño y compasion a quien vive en el sur de Madrid y le toca ir al norte a trabajar... porque lo va a necesitar... si va en coche, atascazo monumental (desde Fuenlabrada hasta Ronda de la Comunicación google dice que se tarda entre 45minutos y 1h y 15min… » ver todo el comentario