Se acabó. - by Quark - Rayo Negro

El gobierno de coalición alemán ha acordado hace escasas horas un amplio paquete de recortes en el bienestar social por valor de 38.300 millones de euros para 2030, reduciendo drásticamente el sistema sanitario y las garantías de pensiones para liberar fondos destinados al gasto militar.
| etiquetas: fin del crecimiento , economía de guerra , pensiones básicas
Tampoco se puede esperar organizar una huelga desde las "redes sociales". Se ha destruido el tejido social organizativo que tenía capacidad de organizarse y hacer cosas, pero esto ya no existe y la única huelga que se va a organizar desde las redes sociales son las de nazis y fascistas para hacer ver los puntos de su agenda violenta.
Además la juventud se forma políticamente en las "redes sociales" y son como los niños de Orwell 1984, capaces de denunciar a sus padres por disidentes y comunistas...
a) La solución militarista, de destrucción de las democracias y de los estados del bienestar, dejando a los ciudadanos como meros súbditos que generan la riqueza que consumen los ultra ricos (los nuevos nobles). Permitir levas para reclutar la carne de cañón, y que se lleven a nuestros hijos… » ver todo el comentario