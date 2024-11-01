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Se acabó. - by Quark - Rayo Negro

El gobierno de coalición alemán ha acordado hace escasas horas un amplio paquete de recortes en el bienestar social por valor de 38.300 millones de euros para 2030, reduciendo drásticamente el sistema sanitario y las garantías de pensiones para liberar fondos destinados al gasto militar.

| etiquetas: fin del crecimiento , economía de guerra , pensiones básicas
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7 comentarios
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#1 Seat127
Los gobernantes europeos, y los alemanes en particular, están trabajando exclusivamente para las élites económicas occidentales (USA principalmente), dejando al lado a sus ciudadanos. ¿Hasta cuando vamos a soportar esto?
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#2 Sacapuntas *
#1 Hasta que haya una europa soberana, pero porque los europeos queramos, no porque estemos cosidos con hilo americano.
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#4 soberao *
#2 #1 Para estas cosas solo valen las huelgas, no se puede esperar eternamente a que "cambie el gobierno".
Tampoco se puede esperar organizar una huelga desde las "redes sociales". Se ha destruido el tejido social organizativo que tenía capacidad de organizarse y hacer cosas, pero esto ya no existe y la única huelga que se va a organizar desde las redes sociales son las de nazis y fascistas para hacer ver los puntos de su agenda violenta.
Además la juventud se forma políticamente en las "redes sociales" y son como los niños de Orwell 1984, capaces de denunciar a sus padres por disidentes y comunistas...
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#7 Sacapuntas
#4 Ya, pero a ver quién suelta la teta primero.
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Andreham #3 Andreham
#1 Hasta después de la siguiente guerra. Según la edad, es posible que la sobrevivas y puedas vivir una edad de oro.
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Yoryo #6 Yoryo
#1 Hay que llamar a Mme. Guillotine antes de que acabe 2026 para que salude con su habitual silbido los cuellos de aquellos políticos que miran más por su bolsillo que por el de los votantes, aquellos que protegen y cuidan a multinacionales en detrimento de la ciudadanía.
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#5 CuiProdestHocBellum
Meneo por el debate que debe provocar ver "las barbas del vecino cortar"... Y tengo claro que habrá que prepararse, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Cual elegirá España? Tenemos dos opciones.

a) La solución militarista, de destrucción de las democracias y de los estados del bienestar, dejando a los ciudadanos como meros súbditos que generan la riqueza que consumen los ultra ricos (los nuevos nobles). Permitir levas para reclutar la carne de cañón, y que se lleven a nuestros hijos…   » ver todo el comentario
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menéame