AC/DC ¿Autopista al Infierno?

El informe Entso-E ha podido dejar insatisfecho a quién buscaba una causa simple. Entre ellas, está la compatibilidad de los equipos de corriente continua funcionando en paralelo dentro de un gran sistema interconectado, cuya naturaleza es la corriente alterna. Una compatibilidad que no hay que dar por sentada y que solo puede ser fruto de un acertado diseño y una fina coordinación. ¡Demostremos que la convivencia y la armonía entre la corriente alterna y la continua es posible y evitemos que aquella mítica canción del grupo australiano!