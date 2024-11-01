Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: la crisis de las pensiones en Alemania

Merz favorece la jubilación privada como complemento a las públicas en lugar de una reforma integral. Rápidamente el plan provocó una respuesta airada de los gremios. El poderoso sindicato IG Metall calificó la postura de “irreal y peligrosa”. En lugar de promover planes de pensiones privados basados en acciones, debería fortalecer el sistema de pensiones de reparto. El panorama no ha sido mejor para las pensiones privadas. Las iniciativas anteriores tuvieron un rendimiento deficiente o fueron criticadas por sus garantías y costos.