Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: la crisis de las pensiones en Alemania

Merz favorece la jubilación privada como complemento a las públicas en lugar de una reforma integral. Rápidamente el plan provocó una respuesta airada de los gremios. El poderoso sindicato IG Metall calificó la postura de “irreal y peligrosa”. En lugar de promover planes de pensiones privados basados en acciones, debería fortalecer el sistema de pensiones de reparto. El panorama no ha sido mejor para las pensiones privadas. Las iniciativas anteriores tuvieron un rendimiento deficiente o fueron criticadas por sus garantías y costos.

capitan__nemo
Por lo menos a los jovenes invirtiendo en bolsa los van a meter en la mili voluntaria/obligatoria
frankiegth
#4. Para esas "partidas" no les faltara presupuesto... les aterroriza verse ellos mismos tocados por la precariedad de la irrelevancia.
frankiegth
#0. Y se supone que a estos se les vota para solucionar los problemas, no para generarlos.  media
manuelpepito
Bien por Merz, nunca en la historia las pensiones privadas han fallado ni han sido objeto de estafas, ni nada parecido.
cosmonauta
Estoy ya en los 50. El mejor consejo que me podrían haber dado es meter 50€ al mes en bolsa.

Realmente, me lo dieron, pero no hice caso.
Torrezzno
Aquí es al reves. Abuelos invirtiendo en ladrillo y jóvenes en la pobreza degradante
