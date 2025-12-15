edición general
9 meneos
8 clics
Absuelven a un hombre en Argentina tras siete años acusado de abuso sexual: su hija admitió que había mentido presionada y amenazada por su madre y su abuela materna

Absuelven a un hombre en Argentina tras siete años acusado de abuso sexual: su hija admitió que había mentido presionada y amenazada por su madre y su abuela materna

Tras más de 7 años acusado por abuso sexual, un ingeniero fue absuelto por la Justicia. Su hija, ya mayor de edad, declaró ante el tribunal que había mentido en su testimonio cuando era menor, presionada y amenazada por su madre y su abuela materna, en el contexto de un conflicto generado por la separación de sus padres. Esa declaración fue ratificada por el psicólogo. La madre, en cambio, sostuvo la versión inicial. la jueza dictó la absolución de Luis Ángel Godoy. Además, ordenó que se investigue a la madre por el delito de falso testimonio

| etiquetas: argentina , la plata , abuso sexual , falso testimonio
8 1 0 K 99 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 99 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
#0 Estaría bien que pusieras que es en Argentina
0 K 13
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
#2 Lo he actualizado pero ya estaba argentino y con etiquetas: Argentina, La Plata ... :roll:
0 K 20
#1 Jacusse
Yo sí te creo.
0 K 10

menéame