En abril de 2026, Kuwait no exportó ni un solo barril de petróleo [eng]

Una situación sin precedentes desde la ocupación iraquí de 1991. El bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso marítimo crucial, ha sido un factor determinante. Kuwait Petroleum Corp. declaró fuerza mayor, lo que afectó a unos 2 millones de barriles diarios. Al no contar con un oleoducto alternativo, Kuwait no puede exportar su petróleo y, en su lugar, lo almacena internamente. Este bloqueo ha provocado una interrupción total de las exportaciones kuwaitíes, formando parte de un impacto regional más amplio que afecta a más de 9 millones de barriles.

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , economía , petróleo
jonolulu #1 jonolulu
El problema gordo no es tanto no exportar, sino que llegue el momento en el que no tengan más capacidad de almacenamiento y tengan que parar la extracción. Eso supone que todas las instalaciones de extracción y transporte de crudo queden inutilizadas, porque necesitan flujo continuo
