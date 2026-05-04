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Abren un museo de Motörhead: sirve cerveza y “limonada de Lemmy”
Acaba de inaugurarse un pequeño museo dedicado a Motörhead en Burslem, Stoke-on-Trent (Inglaterra), la localidad natal del líder de la banda, Ian Fraser “Lemmy” Kilmister.
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#2
SuperBuker
La limonada bien cargada, por favor.
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#4
Deviance
#2
Entre otras cosas pedían de cattering 17 cajas de sidra en los conciertos.....
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#1
MyNameIsEarl
Pero de Lemmy... Lemmy?? A ver si va a ser otra cosa....
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#3
Ne0
#1
perdón por el dezado
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