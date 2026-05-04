edición general
6 meneos
39 clics
Abren un museo de Motörhead: sirve cerveza y “limonada de Lemmy”

Abren un museo de Motörhead: sirve cerveza y “limonada de Lemmy”

Acaba de inaugurarse un pequeño museo dedicado a Motörhead en Burslem, Stoke-on-Trent (Inglaterra), la localidad natal del líder de la banda, Ian Fraser “Lemmy” Kilmister.

| etiquetas: museo , motorhead , lemmy , rockroll
5 1 0 K 74 ocio
4 comentarios
5 1 0 K 74 ocio
SuperBuker #2 SuperBuker
La limonada bien cargada, por favor.
1 K 18
Deviance #4 Deviance
#2 Entre otras cosas pedían de cattering 17 cajas de sidra en los conciertos.....
0 K 12
MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Pero de Lemmy... Lemmy?? A ver si va a ser otra cosa....
1 K 6
Ne0 #3 Ne0
#1 perdón por el dezado
0 K 9

menéame