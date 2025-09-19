edición general
9 meneos
8 clics
Abre en Estonia la mayor fábrica de imanes de tierras raras de Europa

Abre en Estonia la mayor fábrica de imanes de tierras raras de Europa

La mayor fábrica de imanes procedentes de tierras raras de Europa se inauguró hoy en la ciudad estonia de Narva. La factoría, financiada por la Unión Europea, producirá este tipo de imanes que se utilizan en en sectores económicos clave, como vehículos eléctricos, aerogeneradores y microelectrónica. Dado que más del 90 % de los imanes que se importan actualmente en la UE proceden de China, la nueva fábrica aumentará considerablemente la autonomía estratégica y la competitividad de Europa, cruciales para la transición a una economía limpia.

| etiquetas: estonia , fábrica , tierras raras , imanes
7 2 0 K 84 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 84 actualidad
javibaz #3 javibaz
Ahora, en vez de importar imanes importaremos tierras raras.
1 K 25
Aokromes #4 Aokromes
venia a decir lo de #3 veo que esta puesto y me voy.
0 K 13
#5 omega7767
#3 y nos ahorraremos dinero y crearemos puestos de trabajo......
1 K 17
hijolagranputa #2 hijolagranputa
Seguro que atraerá a muchos inversores.
1 K 23
ur_quan_master #1 ur_quan_master
La inmigración pakistaní se va de las manos! :shit:
0 K 11
#6 Jodere
Ponga un imán en su vida, sera mas limpio y ecologico.
0 K 6

menéame