Abraham Fernández Sánchez: desvelamos la identidad del tercer ultraderechista que agredió al periodista de Canal Red, Román Cuesta

Este medio ha accedido a la denuncia presentada por Román Cuesta tras la agresión fascista sufrida a las puertas de su casa

carakola #2 carakola
Pedazo de red ha destapado esta agresión. Además se han puesto en evidencia a operadores mediáticos que utilizan dándole difusión a los videos instantes después de que ocurrieran.
cocolisto #3 cocolisto
Para las asociaciones de periodistas,todo son ataques al periodismo menos el terrorismo contra periodistas.
#1 Leon_Bocanegra
Pero como desvelais su identidad? No lo señaleis , no veis que así os convertis en nazis? :troll:
calde #5 calde
Otro moro en VOX???

Al final, con lo aprovechados que son estas gente, no me extrañaría que acabasen reclamando Al-andalus si les vale para gobernar...
platypu #4 platypu *
Como bien dijo pablo iglesias, la informacion se la pasan fuentes gubernamentales (el orangutan o marlaska). Luego tiene que rectificar por que es mentira  media
#7 Leon_Bocanegra
#4 has visto el tuit que hay en esa foto? Es de una persona que tiene un medio de comunicación que ha emitido un bulo/mentira/ información errónea.
Bueno, pues lo de la foto es una rectificación sin que se lo haya tenido que ordenar un juez.
Quédate con la imagen ,que no lo vas a ver en otros medios de ya tu sabes que espectro político.
#8 JandePorer
Otro pieza con pocas luces. El fascismo será de todo pero un movimiento intelectual va a ser que no. Otro que en el colegio no levantaba la mano nunca y ahora levanta siempre el brazo derecho como para parar a un autobús. Otro que es el líder perfecto para la parte más embrutecida de la sociedad.

Si yo lo entiendo. Si tu vida es el FIFA en la play, no haber aprobado ni la secundaria y "er furboh", es más fácil que te identifiques con estos infraseres. Si es que sois carne de cañón de…   » ver todo el comentario
#6 To_lo_loco
Violencia fascista.

¿Se necesitan leyes para defender a las víctimas de estos idiotas?

La respuesta sensata es no.

Los violentos son subseres que ejercen violencia porque no tienen la capacidad de entender el mundo y a los otros…
Necesitan atención psicológica y programas de atención educativa-psicosocial. Y con suerte estarán curados… o no.
