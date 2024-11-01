El Abono Único de transporte a 60 euros para viajar por España ya está a la venta: cómo comprarlo, requisitos y servicios incluidos

Permite viajar ilimitadamente durante 30 días por España en autobuses estatales y trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, incluyendo algunos servicios AVANT. Es personal e intransferible y requiere llevar DNI o NIE; los jóvenes nacidos desde 2000 pueden obtenerlo por la mitad. Se compra en taquillas, máquinas, webs y apps. En autobús solo se puede reservar por sentido y día, 2 si son viajes cortos Existen normas de uso: límites en reservas, prohibición de encadenar trenes y sanciones por mal uso, como bloqueo del abono durante 60 días.