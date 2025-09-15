edición general
Abolir el cambio de hora y adoptar el horario de invierno previene la obesidad y los episodios cardiovasculares

Un estudio de la Universidad Stanford (EEUU) publicado en la decana revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) concluye que el cambio horario repercute negativamente en la salud pública porque favorece la obesidad y los accidentes cardiovasculares. Las conclusiones del estudio aportan nueva y más precisa evidencia científica que aportar al polarizado debate sobre la utilidad del cambio de hora,

Hora solar todo el año y punto, ya está bien de tanta tontería con esto, Y para los que se "deprimen" con el horario de invierno pues que adelanten los horarios laborales, académicos, televisivos, etc....
borteixo #4 borteixo
#3 "que adelanten los horarios laborales, académicos, televisivos, etc...."
eso es equivalente a cambiar la hora :shit:
rnd #5 rnd
#4 Eso equivale a que las horas se nombren correctamente, pero los horarios reales no cambien. Es decir si entras a trabajar a las 8 si atrasan la hora para que coincida con la solar pues que adelanten el horario de entrada a las 6 que será el mismo momento que cuando entrabas a las 8, pero será el nombre real de ese momento del día.
#1 Albarkas
¿Y porqué no volvemos a lo que había antes y a tomar por saco?
#2 Barriales
Llevan años con esta cantinela y nunca toman la decisión.
