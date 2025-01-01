Los abogados de Derek Gee, ciclista profesional, notifican al Israel-Premier Tech (IPT) que dan su contrato hasta el 2028 por acabado

Los representantes del ciclista canadiense han mandado una notificación de rescisión, pero el equipo israeli ha involucrado a la UCI indicando que el contrato sigue siendo válido hasta el 2028. "IPT cree que el contrato es válido hasta el 2028 y están en continuas conversaciones con la UCI" Gee es el lider actual del equipo y con la retirada de Michael Woods al final del 2025, IPT se quedaría sin corredores de renombre para la próxima temporada. Gee estaría siendo fichado por Ineos.
| etiquetas: derek gee , ciclista , israel , ipt , genocidio , contrato , acabado
Nota 2: Desde hace un tiempo, los ciclistas del IPT entrenan con equipación neutra (sin logos del equipo y tal) para que la gente no les pueda identificar durante sus entrenamientos.
Dicho esto: Es raro que en estos fichajes "mid-season" salgan mencionados los abogados, normalmente suele haber comunicación entre los equipos (ej: el… » ver todo el comentario
espero un poco de decencia de mis compatriotas y que no pasen del tercer dia
Lo de que sea por dinero... Chris Froome ha sido de los ciclistas mejor pagados los últimos años (a la altura de Pogacar) con 6M eur anuales. El cabrón no ha ganado ni a las chapas. Mejor puesto esta temporada un top47 en Rumania www.procyclingstats.com/rider/christopher-froome
Entonces tienen musculo financiero para hacerle una buena renovación a Derek Gee,… » ver todo el comentario
www.brujulabike.com/ciclistas-mejor-pagados/