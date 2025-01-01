edición general
Los abogados de Derek Gee, ciclista profesional, notifican al Israel-Premier Tech (IPT) que dan su contrato hasta el 2028 por acabado

Los representantes del ciclista canadiense han mandado una notificación de rescisión, pero el equipo israeli ha involucrado a la UCI indicando que el contrato sigue siendo válido hasta el 2028. "IPT cree que el contrato es válido hasta el 2028 y están en continuas conversaciones con la UCI" Gee es el lider actual del equipo y con la retirada de Michael Woods al final del 2025, IPT se quedaría sin corredores de renombre para la próxima temporada. Gee estaría siendo fichado por Ineos.

#1 R2dC
Nota 1: Los corredores profesionales tienen la obligación de ir con la equipación del equipo todos los días de su contrato cada vez que cogen la bici.
Nota 2: Desde hace un tiempo, los ciclistas del IPT entrenan con equipación neutra (sin logos del equipo y tal) para que la gente no les pueda identificar durante sus entrenamientos.

Dicho esto: Es raro que en estos fichajes "mid-season" salgan mencionados los abogados, normalmente suele haber comunicación entre los equipos (ej: el…   » ver todo el comentario
3 K 40
sotillo #6 sotillo
#1 Correrlos a cantazos es lo que se haría en mi pueblo con los perros rabiosos, ya se que no está bien, que lo mejor es curar y vacunar pero entonces no había tanto veterinario dispuesto
1 K 14
Dene #10 Dene
#1 IPT va a participar en la vuelta a españa. A ver que noticias nos regalan.
espero un poco de decencia de mis compatriotas y que no pasen del tercer dia
0 K 12
mmlv #8 mmlv
Ayer en la presentación de equipos de la Vuelta en Turín la mayoría del público pitó al equipo Israel,
0 K 14
Dene #11 Dene
#8 bien por ellos!
1 K 15
ragnarel #2 ragnarel
Sería muy romántico que esto fuese por el genocidio, pero la realidad es que es un simple movimiento deportivo para ir a un equipo más potente.
1 K 12
#4 R2dC
#2 Quedó 4º en el Giro, con ese resultado es factible hacer un top10 en la Vuelta, independientemente del equipo.

Lo de que sea por dinero... Chris Froome ha sido de los ciclistas mejor pagados los últimos años (a la altura de Pogacar) con 6M eur anuales. El cabrón no ha ganado ni a las chapas. Mejor puesto esta temporada un top47 en Rumania :roll: www.procyclingstats.com/rider/christopher-froome

Entonces tienen musculo financiero para hacerle una buena renovación a Derek Gee,…   » ver todo el comentario
1 K 15
#5 Leon_Bocanegra
#4 como va a hacer Top 10 si no corre la vuelta?
0 K 11
#9 Leon_Bocanegra
#4 esté año Froome no está entre los mejor pagados


www.brujulabike.com/ciclistas-mejor-pagados/
0 K 11
sotillo #7 sotillo
#2 Ya seguro que va a ser esto
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
Claro, para irse al Ineos. Nos ha jodio
0 K 11

