Los abogados de Derek Gee, ciclista profesional, notifican al Israel-Premier Tech (IPT) que dan su contrato hasta el 2028 por acabado

Los representantes del ciclista canadiense han mandado una notificación de rescisión, pero el equipo israeli ha involucrado a la UCI indicando que el contrato sigue siendo válido hasta el 2028. "IPT cree que el contrato es válido hasta el 2028 y están en continuas conversaciones con la UCI" Gee es el lider actual del equipo y con la retirada de Michael Woods al final del 2025, IPT se quedaría sin corredores de renombre para la próxima temporada. Gee estaría siendo fichado por Ineos.