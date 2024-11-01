Abogados Cristianos denuncia la aparición de un Cristo mutilado en el cementerio de El Espino

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Soria tras la aparición de una imagen de Cristo mutilada sobre una tumba en el cementerio municipal de El Espino, en un suceso ocurrido el pasado 7 de abril. Según recoge la denuncia, la figura presentaba brazos y piernas cercenados, el pelo pintado de rojo y una tela de arpillera atada a la cintura, además de otros elementos añadidos. La imagen fue localizada sobre una sepultura fechada en 1955, en un entorno con simbología cristiana.