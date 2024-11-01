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Abogados Cristianos denuncia la aparición de un Cristo mutilado en el cementerio de El Espino

Abogados Cristianos denuncia la aparición de un Cristo mutilado en el cementerio de El Espino

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Soria tras la aparición de una imagen de Cristo mutilada sobre una tumba en el cementerio municipal de El Espino, en un suceso ocurrido el pasado 7 de abril. Según recoge la denuncia, la figura presentaba brazos y piernas cercenados, el pelo pintado de rojo y una tela de arpillera atada a la cintura, además de otros elementos añadidos. La imagen fue localizada sobre una sepultura fechada en 1955, en un entorno con simbología cristiana.

| etiquetas: soria , cementerio , municipal , cristo , mutilado , tumba
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Denunciaron a Israel por destruir a mazazos un Cristo?
Es por saber su coherencia
17 K 219
vicvic #8 vicvic *
#1 Aunque desapruebo la acción del soldado israelí que hizo eso (que no Israel) , ¿fue en España? Es para saber el nivel de calzador del comentario 8-D Además, las denuncias contra otros países no sirven de mucho, todavía estamos esperando que, tras la orden internacional en su nombre, capturen a Putin,y parece que eso nunca va a pasar.
1 K 21
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#8 te recuerdo que denunciaron a Francia por la ceremonia de apertura de los JJOO de Paris
www.meneame.net/story/abogados-cristianos-denuncia-francia-ceremonia-i
2 K 46
jonolulu #2 jonolulu
Hay que ver la financiación que tiene esta gente para dedicarse a gilipollas a tiempo completo
3 K 42
josde #7 josde
#6 Todo apunta a un posible ritual de santería.
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josde #3 josde
Asi lo encontraron y es que nadie vigila ese cementerio de noche  media
0 K 20
xyria #6 xyria
#3 En el pensamiento mágico, el objeto material que señala tiene dignidad divina, si se ataca el muñeco, se ataca a quien representa.
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Andreham #13 Andreham
#3 Pues porque han querido decir que está "mutilado", pero si te pones a buscar pinturas del renacimiento encuentras algo similar.

Y si pasasen por caja y lo montan en un trono, les hacen una procesión.
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javierchiclana #5 javierchiclana *
"Un posible ritual" :palm: ... se creen que la gente está tan chalada como ellos.

Si no ha sangrado por la mutilación es que no es "mágico".
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josde #9 josde
#5 Eso lo dice la policía el posible ritual de santería,
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pepel #14 pepel
Ha sido el perro del hortelano.
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Kleshk #4 Kleshk
¿Ahora denuncia una aparición de Cristo? ¿Por estar mutilado? ¿Por ser Cristo?
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#10 El_Almondigas
Ale ya han aterrizado el ovni estos mamarrachos en mi patria chica.

Han vandalizado una lápida, no es para tanto, cachos de carne con patas.
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Metabarón #11 Metabarón
Ahora falta que se personifique Cristo y diga si le ha molestado.
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menéame