El abogado de la primera demanda a Ribera Salud amplía su querella y reclama un informe a la UCO

Detrás de las listas de espera, las intervenciones retrasadas y las alertas de sanitarios sobre riesgos clínicos podría haber algo más que desorganización. Así lo sostiene el abogado Javier Flores, que ha ampliado su denuncia contra Ribera Salud y solicita un informe de la UCO para investigar si la gestión del Hospital de Torrejón escondía decisiones orientadas a priorizar criterios económicos sobre la asistencia.

5 comentarios
#1 txepel
Cosas que pasan por confiar la sanidad a una desalmada empresa privada en lugar de a Quirón.
#2 devilinside
Qué optimista. Un informe a la UCO, dice
#3 tobruk1234
#2 Efectivamente estan entretenidos con otras cosas. Que cosas ni idea, otras cosas.
#5 Mauro_Nacho
El informe de la UCO puede acabar siendo muy sesgado, pasa como con los los jueces y fiscales.
#4 Andreham
La UCO hará el informe después del del novio de la muerte y después de los 1924021494012812401294029 informes que Manos Limpias le van a pedir sobre cuántos pedos se ha tirado Pablo Iglesias para provocar efecto invernadero y cuántos pelos en la nariz tiene Irene Montero para ver si realmente es un hombre.
