El abogado de la primera demanda a Ribera Salud amplía su querella y reclama un informe a la UCO

Detrás de las listas de espera, las intervenciones retrasadas y las alertas de sanitarios sobre riesgos clínicos podría haber algo más que desorganización. Así lo sostiene el abogado Javier Flores, que ha ampliado su denuncia contra Ribera Salud y solicita un informe de la UCO para investigar si la gestión del Hospital de Torrejón escondía decisiones orientadas a priorizar criterios económicos sobre la asistencia.