El abogado Marco Antonio Caballero Rodríguez determinante en la causa contra Begoña Gómez que lidera el juez Peinado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, decidió no acudir este sábado a la cita comunicada por el juez Juan Carlos Peinado, y acudió en su representación su abogado, Antonio Camacho. Tampoco lo hizo el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también había sido llamado por el magistrado del Juzgado 41 de Madrid. Con ello, se acogieron a la Ley del Jurado y una circular aclaratoria de la Fiscalía de 1995, según informó elDiario.es.