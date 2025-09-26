edición general
Abogado logró rebaja de arresto para su cliente, y minutos después el mismo acusado le robó su mochila

Este incidente se registró a eso de las 10:00 horas, cuando el imputado Carlos Morel Lillo, de 46 años, participó en la audiencia de revisión de cautelares por una causa por conducción en estado de ebriedad. En la instancia, el defensor consiguió que se rebajara su arresto domiciliario total a parcial. Pese a lo anterior, cuando salió del tribunal, el sujeto se robó la mochila del defensor penal público. El bolso tenía un iPad, un cargador de celular y unos lentes.

Torrezzno
Abogado del diablo
0 K 20
BastardWolf
Menuda hostia karmika le ha metido el universo con la que le dice que esa persona no se merecia esa rebaja
0 K 12
Cuchifrito
Quien roba a un ladrón...
0 K 10
Antipalancas21
#2 Tiene mas de un juicio de perdón. xD
0 K 13
otama
Conozco un caso muy parecido, de una abogada que estaba haciendo un turno de guardia, y el tipo al que asesoró le robó luego el bolso. Dentro de los juzgados. Debajo de una cámara xD

Ni qué decir tiene, que no llegó muy lejos.
0 K 9
cunaxa
Cada uno ejerciendo su oficio con profesionalidad.
0 K 8

