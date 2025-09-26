Abogado logró rebaja de arresto para su cliente, y minutos después el mismo acusado le robó su mochila

Este incidente se registró a eso de las 10:00 horas, cuando el imputado Carlos Morel Lillo, de 46 años, participó en la audiencia de revisión de cautelares por una causa por conducción en estado de ebriedad. En la instancia, el defensor consiguió que se rebajara su arresto domiciliario total a parcial. Pese a lo anterior, cuando salió del tribunal, el sujeto se robó la mochila del defensor penal público. El bolso tenía un iPad, un cargador de celular y unos lentes.