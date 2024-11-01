El abogado de Leslie Wexner a su cliente ante sus declaraciones sobre el caso Epstein: "Te voy a matar"  

Un descuido técnico marcó la comparecencia de Leslie Wexner, fundador de L Brands, ante el Congreso de EEUU por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Un micrófono abierto captó a su abogado, Michael Levy, susurrándole: “Te voy a matar si respondes otra pregunta con más de cinco palabras”. La frase expuso la estricta estrategia legal para limitar el testimonio del magnate de 88 años, quien admitió visitar la isla de Epstein pero negó conocer sus delitos, asegurando que rompió relación con él hace dos décadas.