El abogado de Hazte Oír en las querellas contra el Gobierno dirigió un partido ultra que reivindica la "cruzada" franquista

Javier María Pérez-Roldán combinó el cargo de secretario general de la junta directiva del 'lobby' de extrema derecha con sus actividades al frente de Comunión Tradicionalista Carlista, una formación "contrarrevolucionaria". El letrado que busca convertirse en el "azote" del Gobierno en los tribunales es un viejo conocido en los círculos carlistas de ultraderecha. Javier María Pérez-Roldán, el abogado que representa a Hazte Oír en distintas acciones judiciales con amplia repercusión mediática, compaginó su actividad en ese lobby junto a sus....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Este abogado, responsable de un bufete que se presenta como "referente nacional en custodia compartida, violencia de género, sustracción internacional de menores y denuncias falsas en el ámbito de derecho de familia", fue designado en junio de 2019 como secretario de la junta directiva del lobby de extrema derecha.
