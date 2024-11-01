edición general
El abogado conspiranoico que se querelló contra la jueza de la dana la tilda en YouTube de "delincuente" y "corrupta"

Rubén Gisbert critica a Iker Jiménez, que lo despidió como colaborador de su programa, y llama "pedazo de subnormal" y "gilipollas" al portavoz del PSPV-PSOE que le recriminó el video del barro

pablisako #1 pablisako
Pocas horas después de la querella, la jueza subió el caso al supremo por la imputación de Mazón.
Vamos a ver si se declara válida esta instrucción, porque tiene irregularidades como la presencia del marido juez.
Igual lo mejor sería que el TSJV abra una nueva instrucción.
pablisako #2 pablisako
Ahora mismo la situación judicial es bastante curiosa e imprevisible.
Este otro abogado lo explica

youtu.be/vTBqCsma4mE
thror #3 thror
#2 "Un abogado contra la demagogia" es el tio mas demagogo que te puedes echar en cara. Nada de lo que diga tiene veracidad alguna. Encima un tio que le lame el culo a Gisbert...
Manda cojones.
