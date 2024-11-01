edición general
La abogada del juez Peinado, Guadalupe Sánchez, es también la abogada del novio de Ayuso y de Juan Carlos I

Guadalupe Sánchez escribe asiduamente en The Objective y participa también con frecuencia en la tertulia Herrera en COPE. En su faceta comunicativa, ella misma destaca su presencia como comentarista de la actualidad en programas como El Cascabel en Trece TV o El Toro TV y ha sido columnista en diarios como Vozpópuli.

Ferran #4 Ferran
#2 Yo no me habia enterado, meneo.
Desideratum #1 Desideratum
Causalidades casualidades de la vida. :troll:
Ferran #6 Ferran
#1 Dime con quién andas y te diré lo facha que eres.
tul #8 tul
#1 cuando los fachos den el proximo golpe de estado los borbones estaran en el ajo y no sera casualidad.
#3 Empakus
Es bastante famoso y buena profesional...
Es la que, con otros profesionales, consiguió la condena de Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam, por llamar abusador o algo así al ex de María Sevilla...
cocolisto #5 cocolisto
"El cuarteto de la muerte".
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
A mi me dice bastante mas que "escribe asiduamente en The Objective" que sus clientes.
Arzak_ #9 Arzak_
¡Todo bien atado! 8-D
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Normal que contraten a la mejor abogada que hay sobre delitos de derecho al honor.
Y normal que en Canal Red estén de uñas y la señalen porque fue la abogada que consiguió la condena a Irene Montero y PAM en el caso del ex de María Sevilla
