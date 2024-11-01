La Abogacía del Estado carga contra el juez Hurtado por su investigación "inquisitiva" al fiscal general: "Ha sido un proceso injusto"  

“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”, ha dicho. La investigación “fue prospectiva” y se inició “de manera preconcebida” con la idea de que el fiscal general “era culpable”.
| etiquetas: abogacia , juez , fiscal
Que yo no sé quién lo hizo, pero decir directamente que "no parece" pues... habrá que verlo ¿no?
Y por ejemplo la decena sino más de filtraciones del caso de la mujer del presidente del país no hay nadie que levante una ceja.
Dicho esto,… » ver todo el comentario
Además, a santo de qué... tenía que informar el Fisccal General a Presidencia de Gobierno del asunto,
Al PP jueces patrióticos no les faltan.
20 años de bloqueos del CGPJ es lo que tiene: mucha gente debe favores.
Y cuando se anule el caso, se la va a pelar un poco más
Total, va a haber consecuencias para un juez que actua así?? no, ninguna
Ha conseguido un año de argumentario para SU partido y de portadas para los periódicos... así que para los suyos, un héroe