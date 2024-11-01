edición general
La Abogacía del Estado carga contra el juez Hurtado por su investigación "inquisitiva" al fiscal general: "Ha sido un proceso injusto"

“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”, ha dicho. La investigación “fue prospectiva” y se inició “de manera preconcebida” con la idea de que el fiscal general “era culpable”.

15 comentarios
Comentarios destacados:      
Moixa #7 Moixa
Vergüenza enorme ver como en lugar de preguntarse por qué una presidenta autonòmica tiene una pareja que comete delitos, la cosa se centra en la filtración que además no parece haber hecho el fiscal general.
#10 Tensk
#7 Interesante. Tu falacia de falso dilema se concentra en que, de alguna manera, la mala de la película es la presidente autonómica por estar liada con alguien que habría, antes de estar liados, cometido delitos (presuntamente, voy a decir presuntamente porque no está condenado) como si eso estuviese por encima de lo de la filtración y por tanto no hubiese que prestarle atención, más aún cuando se trataría de nada menos que el fiscal general del estado el que podría haberla realizado y sus indicios hay ¿por qué dices que "no parece haber hecho" él la filtración? ¿porque él ha dicho que no?

Que yo no sé quién lo hizo, pero decir directamente que "no parece" pues... habrá que verlo ¿no?
Andreham #11 Andreham
#10 El asunto es más bien por qué se tiene que ver esta, específicamente esta, filtración que sólo afecta a un ciudadano anónimo...

Y por ejemplo la decena sino más de filtraciones del caso de la mujer del presidente del país no hay nadie que levante una ceja.
#13 Tensk
#11 Voy a empezar por el final en cuanto a que no sé exactamente a qué filtraciones de Begoña Gómez te refieres (me pillas despistado) pero, independientemente de eso, las filtraciones me parecen mal por regla general, de hecho no se me ocurre una excusa para ponerlas. Eso sí, entiendo que a veces a alguna de las partes le interesa filtrar para apoyar su causa, ahora, me siguen sin parecer bien. ¿Habrá alguna excepción para que me parezcan bien? igual la hay pero no se me ocurre.

Dicho esto,…   » ver todo el comentario
Mala #15 Mala
#11 El Presidente y los suyos sabrán porqué no levantan la ceja. Igual saben que que cuanto peor... mejor (permanecer en silencio)
Mala #12 Mala
#7 Lo cortés no quita lo valiente. Habrá que preguntarse ambas cosas, que un filtración por parte del Fiscal General del Estado no es baladí.
Además, a santo de qué... tenía que informar el Fisccal General a Presidencia de Gobierno del asunto,
#4 poxemita
El juicio con más abogados defensores que recuerdo, la abogacía, la fiscalía y su propia defensa, y si acabase condenado tiene un tribunal constitucional que se lo afinaria, y si no un indulto o una amnistía.
txirrindulari #6 txirrindulari
#4 los del pp son los que afinan los tribunales. El que pueda hacer que haga
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 No viste el de la infanta entonces...
oceanon3d #2 oceanon3d *
Se fue García Castellón y Marchena, de primera linea, y entró Hurtado y el buen Leopoldo.

Al PP jueces patrióticos no les faltan.

20 años de bloqueos del CGPJ es lo que tiene: mucha gente debe favores.
#3 j3j3j3j3
se la suda al juez lo que diga la Abogacia del Estado , el va con todo y como puede y mejor cree , ya si es justo o no , pues se lo diran luego los juzgados de Europa , porque los españoles estan muy ocupados.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como le de por mirar lo de Peinado ... le va a cambiar el apellido a Collina.
Dene #8 Dene
Se la pela pero bien pelada...
Y cuando se anule el caso, se la va a pelar un poco más
Total, va a haber consecuencias para un juez que actua así?? no, ninguna
Ha conseguido un año de argumentario para SU partido y de portadas para los periódicos... así que para los suyos, un héroe
Kmisetas #5 Kmisetas
Panfletada histórica.
#14 Cincocuatrotres
El mismo se condenó ante la opinión pública borrando como un escolar los correos en la habitación de al lado, bueno intentando borrarlos que le pillaron cagando, algo tenía que esconder.
