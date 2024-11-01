edición general
Abierto el plazo para participar en el Concurso de Marcapáginas y Relato Corto de la Feria del Libro de Jaén

Hasta el próximo 10 de abril de 2026 está abierto el plazo para participar en el VIII Concurso de Marcapáginas y X Certamen de Relato Corto que organiza la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén con motivo de la celebración de la XXXIX Feria del Libro de Jaén. El presidente de los libreros jiennenses, Francisco González, se ha mostrado confiado en que “la Feria crezca a todos los niveles, también en la participación en estos dos certámenes”...

... Este año el plazo de recepción de trabajos se ha producido casi dos meses antes que el año pasado para que los interesados tengan más tiempo en la ejecución de sus procesos creativos. Además, se han incrementado los premios del Certamen de Relato Corto, y se ha fijado un tema para ambos concursos como son los castillos y fortalezas de Jaén. Los dos concursos se llevan a cabo gracias a la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Jaén,

