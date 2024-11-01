Abierto el plazo para participar en el Concurso de Marcapáginas y Relato Corto de la Feria del Libro de Jaén

Hasta el próximo 10 de abril de 2026 está abierto el plazo para participar en el VIII Concurso de Marcapáginas y X Certamen de Relato Corto que organiza la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén con motivo de la celebración de la XXXIX Feria del Libro de Jaén. El presidente de los libreros jiennenses, Francisco González, se ha mostrado confiado en que “la Feria crezca a todos los niveles, también en la participación en estos dos certámenes”...