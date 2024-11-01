Abierto el juicio por golpismo contra Bolsonaro, que buscaba imponer una "dictadura" en Brasil

El presidente de la Sala Primera de la Cort Suprema del Brasil, Cristiano Zanin, ha abierto este martes la primera sesión de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores, que ha sido marcado por las injerencias del presidente de los Estados Unidos y aliado del exmandatario brasileño, Donald Trump. Los acusados que serán juzgados en esta fase integraban lo que la acusación califica de "núcleo" de una trama golpista que, después de las elecciones de octubre de 2022.....