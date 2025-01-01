Abel Ramos, alma del Motoclub Bañezano, es el voluntario de 35 años fallecido en el incendio de Nogarejas

La noticia, que ha caído como un mazazo en la localidad, ha sido confirmada tras la publicación de su esquela. Abel Ramos, propietario de la constructora Donceas Building en La Bañeza, era la “mano derecha” del presidente del Motoclub, Sergio Vidales. Era una figura muy querida y respetada. Su compromiso con su comunidad se ha manifestado una vez más en sus últimos momentos, al acudir de forma altruista a ayudar en la lucha contra las llamas.