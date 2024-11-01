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Abel Muñiz Corral, asesinado por un policía en Gijón en 1981

“Joven muerto en Gijón por disparos de un policía nacional”, era el titular de una noticia publicada en el diario madrileño El País, fechada el 14 de mayo de 1981, y firmada por José Manuel Vaquero, que dos años después dejaría el grupo Prisa para dirigir La Nueva España, uno de los periódicos que formaban parte de la Prensa del Movimiento, y que sería privatizado y adquirido por el grupo Prensa Ibérica. La escueta nota que mostraba a otro de los olvidados de la Transición decía lo siguiente:

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