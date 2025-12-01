edición general
Abel Braga, nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, durante su presentación: "No quiero que el equipo vista de rosa, parecen maricas"

Braga, que llegaba al cargo este pasado fin de semana tras la destitución del técnico argentino Ramón Díaz, dijo sin cortarse que la ropa de color rosa no le gustaba para su equipo: "No quiero que mi equipo se entrene con camisetas del maldito color rosa, parecen maricas". Sus declaraciones, que se han hecho virales a través de las redes sociales, han provocado una oleada de críticas que le tildan, cuanto menos, de homófobo, lo que le ha obligado a rectificar y a explicarse.

manbobi #3 manbobi
Lo peor de vestir de rosa no es parecer marica, es que te conviertes en uno!
3 K 49
Fotoperfecta #1 Fotoperfecta
La envío, no solo por lo lamentable que a estas alturas haya gente con este tipo de mensajes, es que además me ha hecho gracia pensar que dentro de su homofobia, y más que posible machismo, algún día sepa qué significa su apellido :-P
1 K 23
#7 _3920
#1 "No queremos un entrenador que se apellide Braga, parece que se trate de un machirulo de esos que se ponen lencería de mujer en la intimidad", ha comentado el equipo.
1 K 17
jm22381 #4 jm22381 *
Los colores no definen el género. dice en sus disculpas. Pero si usted dice que afecta a la orientación sexual. Qué cacao tienen los boomers :troll:
0 K 18
frg #8 frg
#4 ¿Boomers? Tiene 73 años el abuelo. Mejor estaba jubilao.
0 K 11
Guanarteme #5 Guanarteme
... Y eso me pone "nerviosito", añadió :troll:
0 K 15
#2 KaBeKa
Hay que ser muy hombre para vestirse de rosa...
P.D: Comentario a la misma altura que el comentario de Abel Braga :troll:
0 K 10
Powertrip #6 Powertrip
¿si te vistes de rojo pareces un rojo? me gustaría que le hubieran hecho esa pregunta en la rueda de prensa
0 K 10

