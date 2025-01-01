·
18
meneos
18
clics
Abascal ve a Sánchez capaz de una "trampa electoral" que "altere" el resultado: "Ya ha demostrado que no tiene límites"
Rechaza que haya crispación en España y asegura que sus insultos contra el presidente son "palabras frente a violencia"
etiquetas
abascal
elecciones
fraude
sánchez
límites
15
3
2
K
143
politica
#1
vvjacobo
Siguiendo los pasos de Trump... Sabiendo el cocktail de subnormalidad y falta de moralidad que forman los votantes de vox estos comentarios son peligrosos.
11
K
131
#3
makinavaja
#1
Tampoco es que Santi sepa hacer mucho más que tratar de imitar a Trump...
1
K
23
#7
Seat127
#1
Ya lo intentó el PP cuestionando el voto por correo, problemas por la participación de Indra en el proceso de recuento... Todos siguen el mismo guión de Bannon, no Dan para ideas propias
4
K
55
#8
Arkhan
#1
Pero hay que reconocer que para llevarse el voto de cierto sector de mermados lo hace de puta madre.
Diremos que el viraje al facherío aún más rancio del PP no les está saliendo bien frente a la naftalina pura de Vox.
1
K
22
#12
Verdaderofalso
#1
la IF tiene un modus operandi idéntico, Bolsonaro, Trump, Milei…
Siembran la duda en el sistema electoral por si pierden decir que está amañado
0
K
20
#21
ummon
#12
Creo más bien es que todos están patrocinados por los mismos y siguen las directrices que les dan
0
K
12
#11
mariKarmo
Buena noticia. La derecha ya se ve perdiendo las elecciones. A saber las encuestas internas que barajan.
6
K
76
#15
Yuiop
#11
Has dado en el clavo.
1
K
23
#17
mariKarmo
#15
Yo es que lo de clavar y que me claven lo llevo bastante bien.
1
K
33
#2
wildseven23
Este jodido loco no tiene límites.
3
K
39
#4
Macadam
#2
sin embargo Abascal sí demuestra día a día que es limitado
1
K
20
#14
Ratoncolorao
A ver, Abby; aquí el amigo de golpistas eres tú, de Bolsonaro y de Trump. Así que no proyectes porque el que tiene más posibilidades de ser un dictador de chichinabo eres tú.
1
K
29
#9
OCLuis
Mentiras, medias verdades, falacias, exageraciones... hay que ser un indigente mental para escuchar esas palabras, creérselas y repetirlas luego con cara de que son verdad.
1
K
24
#20
Icelandpeople
Algo tiene que decir cuando hasta Albiol admite que hay un genocidio en Gaza y él calla.
0
K
20
#6
Andreham
Lo de insinuar que las elecciones se trucan ya lo hizo el PP hasta que le salió bien, esta gente no vale ni para clonar argumentos.
1
K
19
#10
Ludovicio
La derecha rancia allanando el camino para no aceptar una posible derrota en las urnas.
La de escoger quien gobierna y que los gobernantes representen al pueblo son cosas de rojos.
0
K
13
#13
sat
Dan pena. Si ganan, todo ok. Si pierden es que el sistema está trucado. Grandes demócratas y muy españolazos. De verdad que no sé cómo hay gente que se traga estos discursos basura.
0
K
12
#18
valandildeandunie
Lo que ha tenido que salir en el último sondeo interno que han hecho.
Dios, saben que van a mamar Sánchez hasta que se jubile
0
K
12
#19
lameiro
Empieza a oler a miedo.
0
K
10
#16
Falk
Estas cosas o las cortas de raíz o suelen acabar mal
0
K
7
#5
ronko
Abascal Abascal, que maldita serenata, Abascal Abascal ya no nos des más la lata.
0
K
7
