Abascal pide ahora que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este viernes en que no se deben ceder espacios públicos para la celebración de fiestas que "promueven el islamismo" y ha pedido además que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, "por ser un símbolo de sumisión de la mujer". En un largo mensaje en la red social X, Abascal defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfr

Destrozo #1 Destrozo
Y el crucifijo en el cuello
Sandman #3 Sandman
#1 Y el velo de las monjas.
victorjba #4 victorjba
Pues mira, en esto estoy de acuerdo con Vox, hay que respetar nuestras tradiciones. El que baile una sevillana en Zaragoza, golpe de remo. Y cuando El Corte Inglés promocione Halloween, lo quemamos.
#2 cocococo
Si hay algo que no soporto es a los fumadores, a los calvos y a los de VOX. Cuando veo a alguno de estos especímenes cambio de acera. Con los calvos no sabes si son calvos naturales o son nazis cabezas rapadas votantes de VOX, o sea, mejor alejarse de los calvos, opino yo.
