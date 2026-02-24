·
19
meneos
18
clics
Abascal dice que la alerta del Papa sobre la ultraderecha es "una invención de un obispo que colabora con la inmigración"
El líder de Vox arremete contra la prensa y afirma que no publica "los problemas reales" que preocupan a los ciudadanos.
|
etiquetas
:
abascal
,
papa
,
ultraderecha
,
inmigración
17
2
0
K
189
politica
13 comentarios
#1
kaos_subversivo
*
Los problemas reales de vox:
Toros, banderas, y abajo los rojos
Edit: y la caza
10
K
127
#3
makinavaja
#1
Y ya es demasiado pensar para ellos...
0
K
12
#5
ummon
#1
Los problemas reales de vox:
1. Forrarme.
2. Obedecer al amo.
3. Que no se note mucho ninguno de las anteriores.
4. Caza & Toros y procesiones que hemos visto que hay mucho elector que con esto se conforma.
5. Indicar al "despistado" a quien debe odiar.
1
K
21
#8
skaworld
#1
#5
Los probelmas de Vox son muchisimo mas complejos
Si un tren cargado de moros sale de Rabat a 110 km/h y otro cargado de Etarras rojos sale de Irun a 135 km/h a la misma hora... ¿A que comico señalamos para que nuestros cachorros le amedrenten y no se burle de nosotros?
1
K
22
#4
azathothruna
Recuerden.
En aquellos tiempos, los judios consideraban a los cristianos ROJOS COMUNISTAS al tratar por igual a judios y gentiles
1
K
27
#2
Verdaderofalso
Pone en duda al Papa? Esto con Bergoglio no pasaba
0
K
20
#6
ummon
#2
Ahhh... Los buenos tiempos cuando el vaticano suministraba documentos a pobres nazis "perseguidos"
0
K
11
#7
Eukherio
#2
El ciudadano Bergoglio era. Tan católicos que son y no les sale un solo Papa a su gusto, pobres.
0
K
8
#11
MiguelDeUnamano
#2
"Ciudadano Bergoglio".
0
K
15
#10
Mltfrtk
¿Cuanto cuesta Abascal a los españoles?
1
K
19
#12
Ah_no_nimo
*
Abascal, mermao, ya que vas de catolico, la infalibilidad papal es dogma desde 1870
0
K
9
#9
SerVicius
Todos enemigos. Ni entre ellos se soportan. Panda de tarados.
0
K
7
#13
jaramero
buena pregunta, un personaje así necesita mantenimiento diario de ropa, coca y putas para poder seguir diciendo gilipolleces sin sonrojarse.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
