Abascal dice que la alerta del Papa sobre la ultraderecha es “una invención de un obispo que colabora con la inmigración”

El líder de Vox arremete contra la prensa y afirma que no publica “los problemas reales” que preocupan a los ciudadanos.

13 comentarios
#1 kaos_subversivo
Los problemas reales de vox:

Toros, banderas, y abajo los rojos

Edit: y la caza

#3 makinavaja
#1 Y ya es demasiado pensar para ellos... :-D

#5 ummon
#1 Los problemas reales de vox:
1. Forrarme.
2. Obedecer al amo.
3. Que no se note mucho ninguno de las anteriores.
4. Caza & Toros y procesiones que hemos visto que hay mucho elector que con esto se conforma.
5. Indicar al "despistado" a quien debe odiar.

#8 skaworld
#1 #5 Los probelmas de Vox son muchisimo mas complejos

Si un tren cargado de moros sale de Rabat a 110 km/h y otro cargado de Etarras rojos sale de Irun a 135 km/h a la misma hora... ¿A que comico señalamos para que nuestros cachorros le amedrenten y no se burle de nosotros?

#4 azathothruna
Recuerden.
En aquellos tiempos, los judios consideraban a los cristianos ROJOS COMUNISTAS al tratar por igual a judios y gentiles :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:

#2 Verdaderofalso
Pone en duda al Papa? Esto con Bergoglio no pasaba :troll:

#6 ummon
#2 Ahhh... Los buenos tiempos cuando el vaticano suministraba documentos a pobres nazis "perseguidos"

#7 Eukherio
#2 El ciudadano Bergoglio era. Tan católicos que son y no les sale un solo Papa a su gusto, pobres.

#11 MiguelDeUnamano
#2 "Ciudadano Bergoglio". xD

#10 Mltfrtk
¿Cuanto cuesta Abascal a los españoles?

#12 Ah_no_nimo
Abascal, mermao, ya que vas de catolico, la infalibilidad papal es dogma desde 1870

#9 SerVicius
Todos enemigos. Ni entre ellos se soportan. Panda de tarados.

#13 jaramero
buena pregunta, un personaje así necesita mantenimiento diario de ropa, coca y putas para poder seguir diciendo gilipolleces sin sonrojarse.


