Abascal culpa al "terrorismo climático" de los incendios y propone "recuperar el sentido común"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes a los gobiernos "de unos y de otros", refiriéndose al Gobierno central y los gobiernos autonómicos del PP, de la ola de incendios que asola el noroeste del país y de haber dejado a los españoles, según su publicación en X, "indefensos ante el terrorismo climático".
Y miserable.
Terrorismo es votar en contra de mejorar las condiciones de quienes conbaten el fuego y salvan nuestro país de ser reducido a cenizas.
Vox y el PP votaron en contra de investigar el incendio de la Sierra de la Culebra de hace tres años, con cuatro fallecidos.
A Vox no le interesan los fallecidos, solo le interesa Begoña Gómez.
¿Para quién habla?
Un niñato que no ha hecho más que vivir de otros te va a decir como hacer las cosas: él, que sabe lo que es el trabajo duro porque lo ha visto con sus propios ojos