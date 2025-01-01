edición general
Abascal culpa al "terrorismo climático" de los incendios y propone "recuperar el sentido común"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes a los gobiernos "de unos y de otros", refiriéndose al Gobierno central y los gobiernos autonómicos del PP, de la ola de incendios que asola el noroeste del país y de haber dejado a los españoles, según su publicación en X, "indefensos ante el terrorismo climático".

#3 inquietto
Hay que meter en la carcel al anormal este, ilegalizar el partido y disolverlo. No se merecen otra cosa.
fareway #4 fareway
#3 A eso llamo yo sentido común
#10 muerola
#3 que este infraser sea el líder de un partido político bastante votado dice mucho de este país
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Sentido común es lo que nadie va a encontrar nunca entre esta caterva de cromañones con corbata y gomina.
Catacroc #2 Catacroc
Si, estoy a favor de que se "recupere el sentido comun", tambien a favor de hacer las cosas bien y en contra de hacerlas mal. Ademas creo que lo primero que hay que hacer es lo mas importante y que hay que escuchar a los afectados. ¿Alguna estupidez mas?
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Terrorismo es recortar un 90% el presupuesto contra incendios y pagar a los brigadistas el SMI por jugarse la vida.

Terrorismo es votar en contra de mejorar las condiciones de quienes conbaten el fuego y salvan nuestro país de ser reducido a cenizas.
#5 rogerillu
Si no hubiera ese terrorismo del que habla se podría gastar todo el dinero la prevención contra incendios que han dejado en sus chiringuitos.
Cehona #17 Cehona *
Hablan de su universo paralelo.
Vox y el PP votaron en contra de investigar el incendio de la Sierra de la Culebra de hace tres años, con cuatro fallecidos.
A Vox no le interesan los fallecidos, solo le interesa Begoña Gómez.  media
janatxan #7 janatxan
Este ser es una cosa loquisima, cada vez que abre la boca es para demostrar lo gilipollas que son los colgados que le han votado xD
ixo #12 ixo
Un terrorista (negacionista) climático apelando al sentido común. o_o o_o o_o

¿Para quién habla? ?( ?( ?(
victorjba #14 victorjba
#12 Para los mongoloides que le votan.
#18 UNX
Es un poco radical, pero no veo tan mal considerar a los negacionistas como terroristas climáticos.
Mediorco #16 Mediorco
Anda hablo el subnormal.
#6 okeil
El fuego es ETA
The_Ignorator #13 The_Ignorator
Sentido común es no hacerle ni puto caso a Santiago Abascal.
Un niñato que no ha hecho más que vivir de otros te va a decir como hacer las cosas: él, que sabe lo que es el trabajo duro porque lo ha visto con sus propios ojos
Mangione #8 Mangione *
El Rancius.  media
#15 Tks4dTip
Esto lo dice porque tiene una fundación detrás con chorrocientos mil expertos climáticos que avalan su mondongo lirondo.
