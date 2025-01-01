Abascal culpa al "terrorismo climático" de los incendios y propone "recuperar el sentido común"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes a los gobiernos "de unos y de otros", refiriéndose al Gobierno central y los gobiernos autonómicos del PP, de la ola de incendios que asola el noroeste del país y de haber dejado a los españoles, según su publicación en X, "indefensos ante el terrorismo climático".