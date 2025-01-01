edición general
95 detenidos por yihadismo en 2025, casi un tercio en Cataluña, y aumentan los menores

Un total de 95 personas han sido detenidas en lo que va de año por su supuesta relación con el terrorismo yihadista, de las cuales casi un tercio han sido arrestadas en Cataluña, según los datos del Ministerio del Interior, que reflejan también un aumento en el número de menores, con ocho detenidos. Desde Fuensalida (Toledo) a Crevillente (Alicante), pasando por Melilla, Leganés (Madrid), Padrenda (Ourense) o Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), las operaciones se han desarrollado en doce de las diecisiete comunidades autónomas y Melilla.

Sandilo
Vaya, como imaginar que en una entrada de inmigrantes masiva y descontrolada se iban a colar cientos, o miles, de yihadistas.
K
Esku
#1 Recordemos que Marruecos indultó a yihadistas que más tarde acabaron en España, y me la juego que ilegalmente. El islam es un puto cáncer.
K

