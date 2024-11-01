·
27
meneos
32
clics
El 85% de las nuevas hipotecas son de personas que ya tienen al menos una
Según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), solo alrededor del 14% de las hipotecas que se compran en España son para personas que adquieren su primera residencia.
etiquetas
vivienda
hipoteca
estudio
españa
310
actualidad
8 comentarios
actualidad
#2
Hombre_de_Estado
La verdad, es un dato demoledor. Normal que los jóvenes anden tan desesperanzados, qué futuro pueden ver en una sociedad con esa deriva.
2
K
53
#5
Dragstat
*
#2
la inversión en inmobiliario se retroalimenta, con las rentas de uno te metes en otro y los que ya tienen hipoteca se pueden llegar a permitir otra, no así los que alquilan a los precios actuales, la mayoría ya van a vivir atrapados. Así que va ser espectacular verlo por encima del 90% en dos días y que ya no baje hasta que explote de alguna manera. Los efectos colaterales van a ser tremendos.
1
K
40
#7
Hombre_de_Estado
*
#5
Sí, muy de acuerdo. Tiene una retroalimentación muy fuerte, con una tendencia a la concentración enorme, con cada vez menos propietarios.
Porque seguramente sea incluso más probable que gente con piso en propiedad tenga descendientes que no la tengan ya (porque no la pueden heredar todos los hijos, porque la tuvieron que verder para arontar otros gastos, por mala gestión de sus finanzas...), que gente que no la reciba en herencia, la pueda comprar durante su vida (si ganan muy bien y…
» ver todo el comentario
1
K
40
#8
Narmer
#5
La burbuja, como ya hemos comentado, se puede explotar rápidamente vía impuestos. Impuestos tan altos que hagan inviable tener más de 3 viviendas en propiedad. Eso sacaría al mercado tantas propiedades que, inevitablemente, bajaría el precio sin necesidad de construir más. Que seguramente sí que haya que construir más debido al aumento de la población, pero hay que evitar que unos pocos acaparen un bien básico.
1
K
28
#3
chu
Parásitos que aspiran a vivir a costa de los trabajadores.
Hasta los teóricos liberales alertaban sobre este peligro.
Pero no interesa corregirlo porque realmente bajar el precio de la vivienda les quitaría muchísimos votos. Así que a esperar hasta que todo reviente.
2
K
39
#1
Torrezzno
*
Genocidioooo inmobiliario
1
K
26
#4
pepel
*
La banca (y el sistema financiero) ha renovado sus estrategias para reconducir el inmenso desfase deudor al que nos han llevado.
0
K
18
#6
BlackDog
No se que se esperaba si la solución para ciertos partidos no es construir mas vivienda ni facilitar que las constructoras construya
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
