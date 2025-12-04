83 años, entre rejas y en huelga de hambre: el exministro de Marruecos de madre malagueña que España ha abandonado a su suerte

La hermana del exministro implora una reacción del Gobierno español. “Pedimos a la embajada de España que nos ayude y que le dé protección porque sabemos que no va a salir con vida de esa cárcel”. Teme también por los hijos de Ziane, que permanecen en Marruecos: “Tarde o temprano, también se ensañarán con ellos”. Los sobrinos del ex político han tratado de acreditar la nacionalidad de su abuela materna española para reforzar su vínculo con España...