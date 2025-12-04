edición general
83 años, entre rejas y en huelga de hambre: el exministro de Marruecos de madre malagueña que España ha abandonado a su suerte

La hermana del exministro implora una reacción del Gobierno español. “Pedimos a la embajada de España que nos ayude y que le dé protección porque sabemos que no va a salir con vida de esa cárcel”. Teme también por los hijos de Ziane, que permanecen en Marruecos: “Tarde o temprano, también se ensañarán con ellos”. Los sobrinos del ex político han tratado de acreditar la nacionalidad de su abuela materna española para reforzar su vínculo con España...

Si abandonaron a saharauis cuando Pedro Sánchez reconoció el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental cediendo o "regalando" El Sáhara Occidental a Rabat no van a abandonar a un exministro marroquí.
#2 No se puede abandonar lo que nunca ha sido tuyo.. Es un ciudadano marroquí, que ha vivido en marruecos y que ha servido en el gobierno marroquí, sin ninguna relación directa con España, El lugar de nacimiento de su madre es incidental.

Si me dicen que era un agente doble trabajando para España pues sí sería justo y necesario, pero del articulo se saca no es más que un político siendo represaliado, nada distinto al resto de represaliados en las multiples dictaduras Africanas.
... Pero han encontrado obstáculos burocráticos: “La embajada les pide la partida de nacimiento, pero no aparece porque en esa época se quemaron muchos registros. En la de defunción están todos los datos, pero no entendemos nada”, denuncia Ángeles...
Por lo visto esta persona aboga por darle mas terreno a Melilla, no debe caer muy bien por Marruecos
