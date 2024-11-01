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El 80% de las manzanas en España contiene varios pesticidas

El 80% de las manzanas en España contiene varios pesticidas

Según los resultados obtenidos y difundidos por Hogar sin tóxicos, cada manzana contenía una media de tres pesticidas diferentes, aunque algunas llegaban hasta siete. En total, el 93% de manzanas tenía al menos un residuo químico.

| etiquetas: fruta , manzanas , pesticidas
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12 comentarios
10 3 0 K 167 actualidad
josde #6 josde
#3 Pero si las pelas en la piel está concentrada buena parte de su valor nutricional, de fibra y antioxidantes presentes en ella.
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#7 UnaPersonaCualquiera
#6 Eso le dije y me dijo que debido a la alta concentración de pesticidas que tiene la piel es mas pejudicial que beneficiosa
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josde #9 josde
#7 Pero si las que venden están ya bien lavadas y hasta las dan brillo con cera
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#11 UnaPersonaCualquiera
#9 Lavarlas no sirve apenas de nada: los pesticidas estan dentro de la piel
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#1 mstk
Por eso hay que lavarlas antes de comerlas.
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#2 troglodoto
#1 Ya vienen lavadas, pulidas y enceradas, no hay porque preocuparse.
Nos estan envenenando y pagamos por ello.
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#3 UnaPersonaCualquiera
#1 lo mejor es pelar todas las frutas y verduras posibles, consejo de un amigo agronomo que estuvo precisamente analizando los niveles de pesticidas en frutas y verduras.
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Asimismov #12 Asimismov *
#3 #4 hoy la mayoria de los pesticidas "entran" en la planta y se encuentran en el interior, salvo las ceras y los antifúngicos añadidos para su mejor conservación.
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#8 endy *
Lo que no dicen es de donde vienen esas manzanas pero entiendo que tiene que ver con lo que se quejan los agricultores de que a las frutas y verduras de fuera de la Unión Europea no se les están exigiendo que cumplan con las mismas normas que lad locales.
La UE hace tiempo que opera en contra de la ciudadanía y se ha vendido a intereses empresariales por encima del bienestar y la seguridad
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#4 Rebellion
Me surge una duda, ¿esos pesticidas se quedan en la piel o de alguna forma se transfieren al corazón de la manzana?
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#5 UnaPersonaCualquiera
#4 un amigo agronomo que analizo pesticidas me dijo que la pulpa era segura: se queda casi todo en la piel.
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#10 Tensk
#4 No cultivo manzanas, sí un viñedo y la respuesta es: depende.

Fitosanitarios los hay de contacto, sistémicos y traslaminares. De contacto son los que sólo hacen efecto allá donde tocan, en la superficie. Los sistémicos son los que no sólo hacen eso sino que entran al circuito de savia de la planta y la protegen desde dentro también (en mi experiencia, aún siendo efectivos, tampoco es que con que le des en una parte ya van a cuidar toda. Puedes no ser tan concienzudo aplicándolo pero mejor…   » ver todo el comentario
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menéame