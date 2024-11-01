El 80% de las manzanas en España contiene varios pesticidas

Según los resultados obtenidos y difundidos por Hogar sin tóxicos, cada manzana contenía una media de tres pesticidas diferentes, aunque algunas llegaban hasta siete. En total, el 93% de manzanas tenía al menos un residuo químico.
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Nos estan envenenando y pagamos por ello.
La UE hace tiempo que opera en contra de la ciudadanía y se ha vendido a intereses empresariales por encima del bienestar y la seguridad
Fitosanitarios los hay de contacto, sistémicos y traslaminares. De contacto son los que sólo hacen efecto allá donde tocan, en la superficie. Los sistémicos son los que no sólo hacen eso sino que entran al circuito de savia de la planta y la protegen desde dentro también (en mi experiencia, aún siendo efectivos, tampoco es que con que le des en una parte ya van a cuidar toda. Puedes no ser tan concienzudo aplicándolo pero mejor… » ver todo el comentario