Las 8 claves de la investigación judicial de la Dana que ya apunta a El Ventorro

Cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, la Audiencia Provincial le ha permitido ir más allá y ampliar la mirada a El Ventorro, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana tras la cual todavía no está claro qué hizo hasta llegar a l'Eliana a las 20.28h
Ahí daba por hecho que iba a dimitir en cuestión de horas.
Ahora la cara de bobo la tengo yo al ver que aún sigue, cobrando y pasando su chorra por todos los valencianos.
"amos" no me jodas. Que ingenuidad por dios!
En fin...
Los responsables de las emergencias son el gobierno de cada comunidad autónoma.
Emiten o deberían alarmas en función de los avisos de la AEMET, así lo determina el protocolo de actuación.
Si durante días te estan dando avisos, y más avisos. y el más preciso a 24 horas vista es tremendo como fue ¿porque no se emite una alarma?. Posteriormente en situaciones similares si que han funcionado correctamente emitiendo alarmas precisas y con suficiente antelación.
¿Porque VOX desmantelo el servicio de emergencias valenciano para darle el dinero a los toros?
En todo esto no tiene nada que ver el gobierno central.
(teniendo en cuenta el aviso rojo de la AEMT reiterado desde varios días antes es incomprensible como no se cerraron colegios y se le dijo a la gente que se quedara en casa el día anterior). De que sirve mandar una alerta cuando la mayoría de la gente ya estaba en graves problemas o muerta.
De que sirve regodearse hasta el infinito con esto.
El problema y la pregunta es ¿porque no se mando el día de antes la alarma? el resto de lo que hizo este sujeto y su equipo es irrelevante.
Pero todo lo que he dicho es absolutamente cierto.
Cuando se dió la orden llevaban horas en graves problemas muchas personas por no saber lo que venía.
Y cuando empezaron a sonar las alarmas la mayoría de la gente estaba muerta.
Si hay un protocolo , tu eres el responsable máximo y no lo sigues la culpa es tuya y de nadie más.