Las 8 claves de la investigación judicial de la Dana que ya apunta a El Ventorro

Cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, la Audiencia Provincial le ha permitido ir más allá y ampliar la mirada a El Ventorro, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana tras la cual todavía no está claro qué hizo hasta llegar a l'Eliana a las 20.28h

| etiquetas: dana valencia , carlos mazón , juicio de la dana , valencia
12 comentarios
meroespectador #1 meroespectador *
Si dice que la acompaño, seguro que hay grabaciones del parking público y se podrá comprobar. En esas grabaciones seguro que hay una "despedida especial".
joffer #6 joffer *
La cara de bobo de Mazon en la foto de ese día... hizo que escribiera este texto:

www.meneame.net/story/mazon-chaleco-rojo

Ahí daba por hecho que iba a dimitir en cuestión de horas.
Ahora la cara de bobo la tengo yo al ver que aún sigue, cobrando y pasando su chorra por todos los valencianos.
Cyberbob #2 Cyberbob
Creo que si leo el nombre de ese sitio una vez más me va a dar un ictus.
#10 Leon_Bocanegra
#9 No te pueden engañar si no te dejas engañar

"amos" no me jodas. Que ingenuidad por dios!

En fin...
#7 Leon_Bocanegra *
#5 ya pero es que las personas normales podemos ser engañadas a base de propaganda. Y si nadie desmonta esa propaganda , al final buena parte de las personas normales acabaremos tragando la basura que esparcen los Trolls comprados o enfermos.
Skiner #9 Skiner *
#7 No te pueden engañar si no te dejas engañar.
Los responsables de las emergencias son el gobierno de cada comunidad autónoma.
Emiten o deberían alarmas en función de los avisos de la AEMET, así lo determina el protocolo de actuación.
Si durante días te estan dando avisos, y más avisos. y el más preciso a 24 horas vista es tremendo como fue ¿porque no se emite una alarma?. Posteriormente en situaciones similares si que han funcionado correctamente emitiendo alarmas precisas y con suficiente antelación.
¿Porque VOX desmantelo el servicio de emergencias valenciano para darle el dinero a los toros?
En todo esto no tiene nada que ver el gobierno central.
UnoYDos #12 UnoYDos *
#11 Si, los hechos están claros para ti y para mi. Y para todo el mundo con un mínimo de sentido común. De ahí que me sorprenda que no se señale esa dilatación. A mi me da la impresión de que es una investigación prospectiva al estilo Peinado, pero en lugar de para culpar, para ver si encuentran algo a lo que agarrase y que el asesino no pague el pato.
Skiner #3 Skiner *
No entiendo la obsesión con esto. No estaba donde tocaba y no dió la orden de que mandaran la alarma que podría haber salvado a muchas personas.
(teniendo en cuenta el aviso rojo de la AEMT reiterado desde varios días antes es incomprensible como no se cerraron colegios y se le dijo a la gente que se quedara en casa el día anterior). De que sirve mandar una alerta cuando la mayoría de la gente ya estaba en graves problemas o muerta.
De que sirve regodearse hasta el infinito con esto.
El problema y la pregunta es ¿porque no se mando el día de antes la alarma? el resto de lo que hizo este sujeto y su equipo es irrelevante.
#4 Leon_Bocanegra
#3 sirve porque si no se está repitiendo a cada momento, corres el riesgo de que te vengan los propagandistas de turno a culpar a quien no tiene la culpa para blanquear a los culpables. Esta misma mañana había por aquí un propagandista enviando bulos de Galo Dabouza (uno de los que difundía bulos sobre los 10.000 cadáveres que nos escondía el gobierno los días sucesivos a la Dana) para culpar al rey por no mandar al ejército y no se que pollas en vinagre.
Skiner #5 Skiner *
#4 Hablamos de personas normales no de trolls comprados o enfermos que vienen a intoxicar.
Pero todo lo que he dicho es absolutamente cierto.
UnoYDos #8 UnoYDos *
#3 Esto no es regodearse, es dar la información de una investigación en curso. Algo importante debido a la cantidad de desinformación que hay. Yo lo que no entiendo es que veais tan normal que una investigación que si se tratase de un cualquiera hubiese llevado unos pocos días se esta dilatando hasta un puto año habiendo la cantidad ingente de pruebas que hay. Que no estamos hablando de investigar delitos económicos de un montón de nombres de la lista de Barcenas. Es esclarecer 4 hechos de un día.
Skiner #11 Skiner *
#8 Los hechos estan claros, este señor no dió la orden el día anterior de que se mandase la alarma, como se debería haber hecho. NO hay más preguntas.
Cuando se dió la orden llevaban horas en graves problemas muchas personas por no saber lo que venía.
Y cuando empezaron a sonar las alarmas la mayoría de la gente estaba muerta.
Si hay un protocolo , tu eres el responsable máximo y no lo sigues la culpa es tuya y de nadie más.
