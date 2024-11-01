edición general
3 meneos
20 clics
El 75% de los nuevos alquileres de temporada de las ciudades son fraudulentos

El 75% de los nuevos alquileres de temporada de las ciudades son fraudulentos

El 75% de la nueva oferta de alquileres de temporada de las grandes ciudades que sale al mercado es fraudulenta. Así lo estiman desde el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.

| etiquetas: alquiler , vivienda , turismo , españa
2 1 0 K 34 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya sabes, vacaciones gratis, pillas uno de estos, y una vez al ir a pagar, pides la licencia y sino la tiene pues no pagas
1 K 31
colipan #2 colipan
#1 tal cual, habría que hacer un movimiento que alquile y pida licencia y si no la tienes a una BBDD y después denunciar
0 K 11
#3 Pabs
#1 Normalmente pagas antes, se las saben todas...
0 K 6
colipan #4 colipan
#3 pides licencia
0 K 11
Andreham #6 Andreham
#3 Pues denuncia por estafa.
0 K 8
#5 Cuchifrito
#1 ¿Licencia para un alquiler de temporada?
Te estás liando con los apartamentos turísticos o algo.
0 K 10

menéame