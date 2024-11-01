·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9922
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
6948
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
7460
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
7517
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
3796
clics
Descarrilamiento en Córdoba, en directo
más votadas
500
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
361
Descarrilamiento de dos trenes: mueren 21 personas en Adamuz, Córdoba, y varias personas resultan heridas
307
El genocidio en Sudán es aún peor de lo que pensábamos [EN]
410
La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]
344
Todas las empresas contratadas a dedo por Mazón para la dana: compañías “amigas”, empresarios condenados y firmas de primer nivel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
20
clics
El 75% de los nuevos alquileres de temporada de las ciudades son fraudulentos
El 75% de la nueva oferta de alquileres de temporada de las grandes ciudades que sale al mercado es fraudulenta. Así lo estiman desde el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.
|
etiquetas
:
alquiler
,
vivienda
,
turismo
,
españa
2
1
0
K
34
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Ya sabes, vacaciones gratis, pillas uno de estos, y una vez al ir a pagar, pides la licencia y sino la tiene pues no pagas
1
K
31
#2
colipan
#1
tal cual, habría que hacer un movimiento que alquile y pida licencia y si no la tienes a una BBDD y después denunciar
0
K
11
#3
Pabs
#1
Normalmente pagas antes, se las saben todas...
0
K
6
#4
colipan
#3
pides licencia
0
K
11
#6
Andreham
#3
Pues denuncia por estafa.
0
K
8
#5
Cuchifrito
#1
¿Licencia para un alquiler de temporada?
Te estás liando con los apartamentos turísticos o algo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Te estás liando con los apartamentos turísticos o algo.